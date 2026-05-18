Vela, Italia a ridosso delle posizioni di vertice dopo quattro regate agli Europei iQFoil

Luci e ombre in casa Italia al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, in corso nelle acque portoghesi dell’Oceano Atlantico in quel di Portimao. Il day-1 è andato in archivio con lo svolgimento di tutte e quattro le prove previste da programma sia in campo femminile che al maschile, grazie a delle condizioni meteo ottimali per le tavole volanti.

Classifica ancora compatta tra le donne, con la cinese Wenqi Li (in gara solo per il Campionato Open, ma non per il titolo europeo) e l’israeliana Tamar Steinberg che condividono la prima posizione a quota 6 punti netti. Fuori dalla top10 le azzurre, con la campionessa olimpica Marta Maggetti attualmente 13ma assoluta e nona europea dopo aver messo a referto un primo, un quinto ed un nono posto parziali nella flotta gialla oltre ad un’undicesima posizione per il momento scartata. Più lontane Carola Colasanto 24ma (UFD-13-12-12) e la rising star marchigiana Medea Malcioni 32ma (13-16-15-19 nel gruppo blu).

Partenza positiva per l’Italia tra gli uomini, con Luca Di Tomassi che si attesta in quinta piazza a distanza ravvicinata dalla zona podio mentre Nicolò Renna è nono (ottavo europeo) all’interno di un gruppone sin qui ancora compatto. Bene anche il giovane sardo Federico Alan Pilloni, 13° overall e 11° a livello continentale. Davanti a tutti la coppia composta dal danese Finn Hawkins e dal danese Johan Søe.