Ugolini/Giubilei si tolgono un peso e vincono il Mondiale. Ballottaggio serrato con Tita/Banti verso Los Angeles 2028

Da Aarhus 2018 a Quiberon 2026. In otto anni l’Italia ha collezionato la bellezza di sei titoli mondiali (su nove edizioni) nel Nacra 17 con tre equipaggi diversi, a dimostrazione dell’estrema competitività della flotta azzurra in una classe tutto sommato giovane che ha fatto il suo debutto olimpico a Rio 2016. Dopo Ruggero Tita/Caterina Banti (2018 e poi tripletta 2022-2024) e Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (2019), ieri ce l’hanno fatta anche Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei.

La coppia romana ha coronato finalmente un lungo percorso di crescita, caratterizzato da una sfavillante carriera giovanile e da un ottimo impatto anche alle regate internazionali senior seppur nell’ombra dei dominatori Tita/Banti. Il binomio denominato ITA98 (il 1998 è il loro anno di nascita) si è attestato presto nell’élite internazionale della specialità, salendo per la prima volta sul podio iridato nel 2021 e collezionando da allora tre argenti (tra cui quello beffardo e amaro dell’anno scorso a Cagliari) ed un bronzo fino all’apoteosi di questa domenica 17 maggio 2026.

Ugolini/Giubilei, costretti a guardare da casa le ultime due Olimpiadi vinte da Tita/Banti, adesso sono chiamati ad una delle missioni più difficili che possano esistere in questo momento nel panorama della vela olimpica: rappresentare l’Italia ai Giochi nel Nacra 17. Stiamo parlando di una vera impresa, perché solamente una coppia azzurra potrà partecipare alle regate a cinque cerchi di Los Angeles 2028 nel catamarano misto foiling.

Il leggendario tandem composto dal timoniere trentino e dalla prodiera romana si è rimesso in gioco dopo due anni di stop post-Parigi facendo subito capire di poter tornare al vertice (nella Semaine Olympique Française di Hyeres solo una rottura li ha estromessi dalla lotta per il successo), quindi a questo punto l’attesa è tutta per il prossimo biennio – nello specifico da quando terminerà l’avventura di Luna Rossa in America’s Cup a Napoli – in cui entrerà nel vivo il ballottaggio tra Tita/Banti ed i nuovi campioni del mondo Ugolini/Giubilei verso le Olimpiadi del 2028.