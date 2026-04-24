Vela, che acuto di Marta Maggetti! L’azzurra vince la Semaine Olympique Française, secondo Pianosi

Arrivano le prime grandi gioie dalle acque di Hyeres, località che sta ospitando questa settimana la Semaine Olympique Française 2026, competizione di vela che include tutte le classi olimpiche. Nella giornata odierna sono arrivati infatti i primi responsi per quanto riguarda la Formula Kite e l’IQFoil, dove gli azzurri hanno recitato il ruolo di protagonisti.

Il risultato migliore è arrivato dall’IQFoil femminile, complice la grande vittoria (la prima in carriera nella competizione) di Marta Maggetti che, in Finale, ha battuto l’israeliana Tamar Steinberg, seconda davanti alla cinese Yan Zheng. Al quarto posto si è invece accomodata la neozelandese Stella Bilger. Bene poi Federico Alan Pilloni, bravissimo a recuperare due piazza chiudendo secondo alle spalle dell’australiano Grae Morris, primo classificato; è sceso di due posti invece il cinese Bi Kun, alla fine terzo. Quarto poi Nicolò Renna, il quale si era attestato al posto d’onore in semifinale.

Secondo posto nella Formula Kite anche per Riccardo Pianosi che nella fattispecie ha ceduto il passo al solo Maximilian Maeder, mentre al terzo posto è balzato ancora un rappresentante della Cina, Huang Qibin, davanti all’elvetico Gian Stragiotti. Lauriane Nolot ha poi vinto la prova femminile arginando l’argentina Catalina Turienzo e la transalpina Lysa Caval.

Nelle altre gare che vivranno domani l’atto conclusivo recuperano qualcosa nei Nacra17 Ruggero Tita e Caterina Banti, i quali con un 3-3-1 hanno chiuso la Gold Fleet al quarto posto con 48 punti. Al comando delle operazioni ci sono invece gli argentini Mateo Majdalani-Eugenia Bosco con 28, due punti in meno degli azzurri Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, secondi con 30 regolando i transalpini Tim Mourniac-Aloise Retornaz (43).

Top 4 nel 470 misto per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, al ridosso del podio con 35 punti netti. I leader sono gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara con 12, seguiti dai britannici Martin Wrigley-Bettine Harris (24) e i francesi Matisse Pacaud-Lucie De Gennes (31). Da segnalare poi quanto fatto da Elena Berta-Giulio Calabro’, settimi con 42.

Top 10 anche nel 49er, complice la sesta piazza arpionata da Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni con 68 punti, mentre ai piani alti guidano i cinesi Wei Zaiding-Liu Pian (43), i padroni di casa Erwan Fischer-Clèment Pèquin (50) e gli irlandesi Robert Dickson-Sean Waddilove (54). Balzano al comando poi tra le donne (49erFx) Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, adesso prime con 65 con un buon margine Laura Harding-Annie Wilmot, seconde con 71, terze infine Mathilda Lovadina-Lou Berthomieu (94).

Nessuna azzurra in top 10 nell’ILCA6, con Eve McMahon avanti contando su 45 punti tallonata da Charlotte Rose, seconda con 47. Più lontana Maxime van De Werken, terza con 63. Dentro nell’ILCA7 Lorenzo Brando Chiavarini, ottavo con 77 in una classifica che vede in testa Matt Wearn, primo con 15, ed i britannici Micheal Beckett ed Elliot Hanson, secondo e terzo con 23 35.