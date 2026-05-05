Federica Urgesi completa l’opera! Da n.410 batte la n.86 Erjavec e si regala il tabellone principale a Roma!

Diventano due le azzurre ad aver superato le qualificazioni del WTA 1000 di Roma 2026 di tennis: dopo Noemi Basiletti anche l’altra wild card italiana Federica Urgesi stacca il pass per il main draw. La numero 410 del mondo elimina nel secondo turno del tabellone cadetto la slovena Veronika Erjavec, numero 16 del seeding ed 86 del ranking, con lo score di 6-4 6-1 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. L’accoppiamento con l’avversaria nel primo turno del tabellone principale verrà sorteggiato al termine di tutti gli incontri delle qualificazioni.

Nel primo set opera subito il break a quindici in apertura e poi scappa sul 2-0, ma la slovena reagisce e nel sesto game arriva il controbreak ai vantaggi. Nel settimo gioco la slovena risale dal 15-40 e si salva ai vantaggi, ma dal quel momento Urgesi sale in cattedra e domina la scena, vincendo 12 dei successivi 13 punti, strappando la battuta a quindici ad Erjavec nel nono gioco e poi chiudendo i conti al primo set point sul 6-4.

Nella seconda frazione l’azzurra riparte ancora con un break in apertura, anche se a seguire arriva l’immediato controbreak della slovena. Si tratta però soltanto di un momentaneo passaggio a vuoto, in quanto l’azzurra torna subito a dominare ed a quindici strappa nuovamente la battuta alla rivale. I titoli di coda passano già nel quinto gioco, con il break ai vantaggi che vale il 4-1 pesante per Urgesi, la quale poi nel settimo game toglie nuovamente il servizio all’avversaria, vincendo per 6-1 e portando a casa il pass per il tabellone principale.

Le statistiche parlano di un match dominato dall’azzurra, che vince 63 punti contro i 42 della slovena, con Urgesi che toglie per 6 volte il servizio all’avversaria, contro i 2 break ottenuti da Erjavec. L’italiana fa nettamente meglio della rivale in termini di resa sia con la prima di servizio, 66%-44%, che con la seconda, 58%-39%.