Sfida di lusso per Tyra Grant a Roma: troverà una lanciatissima top10 al prossimo turno

Per Tyra Grant l’asticella si alza. La classe 2008 nata a Roma sarà di scena, nella giornata di venerdì, contro una delle giocatrici in maggiore ascesa in questa fase storica del circuito WTA. Si tratta di Victoria Mboko. La canadese, peraltro, con Roma ha un legame particolare anche a seguito di ciò che è accaduto lo scorso anno.

Com’è noto, infatti, dall’anno scorso la FITP e Tennis Canada hanno sottoscritto un accordo che, tra le altre cose, prevede uno scambio di wild card tra Canadian Open (Toronto o Montreal a seconda dei casi) e Internazionali. Sul lato del Foro Italico, l’anno scorso è stata concessa una wild card nelle qualificazioni proprio a Mboko.

E la scelta fu azzeccata: la nativa di Charlotte (ma canadese a tutti gli effetti, del resto i parenti si trasferirono a Toronto quando aveva due mesi) riuscì a vincere due match nel tabellone cadetto, quindi andò anche fino al secondo turno e fece soffrire Coco Gauff, poi finalista. Ma quello fu solo l’inizio.

La continuazione, roboante come mai, fu da spettacolo puro. La prima vittoria in un torneo WTA, infatti, non arrivò in un evento qualsiasi, ma in Canada, a Montreal. Entrata da wild card, Mboko sconfisse Birrell, Kenin, Bouzkova, Gauff, Bouzas Maneiro, Rybakina e Osaka in fila, per una delle storie più incredibili degli ultimi anni sul circuito femminile. Ma non si è trattato di una situazione da “one hit wonder”: no, Mboko si è confermata in maniera importante. Vinto un altro torneo a Hong Kong nello scorso novembre, è giunto poi l’approdo agli ottavi di finale degli Australian Open. Oggi si parla di una numero 9 del mondo, a 19 anni e con il pienissimo diritto di esserlo, dal momento che ha pienamente confermato di avere i mezzi per restare tra le protagoniste negli anni a venire.