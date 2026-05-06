Ivan Ljubicic: “Sinner deve recuperare energie fisiche e mentali. I primi turni sono i più complicati”

Jannik Sinner è indubbiamente il volto più atteso di questi Internazionali d’Italia. L’altoatesino, reduce dalla vittoria a Madrid, ha centrato quota cinque Masters 1000 consecutivi, un record senza precedenti nella storia del tennis. Ora il numero uno del mondo affronta una nuova sfida sulla terra rossa di casa. Sinner mette nel mirino il titolo al Foro Italico prima di concentrarsi sul grande obiettivo della stagione: il Roland Garros.

Su Sinner è intervenuto anche Ivan Ljubicic che, a Sky Sport, ha così parlato del prossimo impegno dell’azzurro: “Queste giornate sono importanti soprattutto per recuperare le energie fisiche e mentali. Giocare un Masters 1000 di dieci giorni ti tiene attaccato al torneo per un periodo molto lungo. Pensare che Jannik potrebbe vincere sia Roma che Roland Garros è tanta roba”.

Continuando sul campione in carica di Wimbledon: “Credo che il periodo più complicato siano i primi turni, lo abbiamo visto anche a Madrid. Una volta che prende il ritmo diventa addirittura difficile metterlo in difficoltà. Vedremo come gestiranno queste situazioni. Deve pensare una partita alla volta. Parte strafavorito, vedremo come gestirà le energie. Non credo conti tanto la pressione, quest’anno è diverso”.