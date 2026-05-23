Trionfo azzurro nella Coppa Europa dei 10.000! Aouani trascinatore, vittoria storica per il team femminile

Nonostante l’assenza forzata di Yeman Crippa e Nadia Battocletti va in archivio con un bilancio trionfale per l’Italia la Coppa Europa 2026 dei 10.000 metri, andata in scena oggi presso il centro sportivo Montagna di La Spezia. La delegazione azzurra si è imposta nel medagliere della manifestazione con un bottino di due ori e quattro podi totali, trascinata dal capitano Iliass Aouani ma soprattutto da una notevole prova di forza collettiva.

La copertina spetta però di diritto al bronzo mondiale in carica e primatista italiano della maratona, che si è messo in gioco su una distanza ridotta come i 10.000 metri su pista andando presto in fuga anche grazie al lavoro del ‘pacer’ Celestin Ndikumana ed involandosi poi in solitaria verso il successo negli ultimi otto giri con il tempo finale di 27:50.05, a soli cinque centesimi dal limite per gli Europei di Birmingham (evento in cui gareggerà proprio sui 10.000 e non nella maratona).

La prova a squadre maschile ha visto l’affermazione della Francia (con Simon Bedard secondo in 27:52.66, Goundouin terzo in 27:53.09 e Baptiste Guyon quinto in 27:54.53), mentre l’Italia si è aggiudicata l’argento grazie alla prestazione di Aouani ma anche al sesto posto di Pasquale Selvarolo con il nuovo personale di 28:00.03 e alla quindicesima piazza di Konjoneh Maggi (28:46.57). Terza la Spagna.

Grandiosa vittoria di squadra al femminile per le azzurre, che interrompono un digiuno di 15 anni riportando il titolo nel Bel Paese grazie al terzetto composto da Elisa Palmero (terza a livello individuale con 31:59.49), Federica Del Buono (settima con 32:27.95) e la debuttante in nazionale Elvanie Nimbona (tredicesima all’arrivo in 32:57.13). Successo personale per la polacca Elzbieta Glinka con il personale in 31:45.36 davanti alla francese Alessia Zarbo (31:56.18).