Aouani e Crippa rinunciano alla Maratona degli Europei. La motivazione di La Torre e i convocati dell’Italia

Iliass Aouani e Yeman Crippa non correranno la Maratona degli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. Il primatista nazionale della specialità (2h04:26 lo scorso 1° marzo a Tokyo), nonché medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali, e il fresco vincitore della sempre prestigiosa 42,195 km di Parigi non saranno della partita nella rassegna continentale, dove sarebbero stati tra protagonisti più attesi per le medaglie.

Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana, ha fornito la spiegazione sulla loro assenza: “Le due squadre presentano un tasso tecnico notevole e sono sicuro che tutti gli azzurri sapranno farsi valere. Abbiamo concordato con Iliass Aouani e Yeman Crippa, i nostri due migliori maratoneti, un percorso di preparazione ed agonistico che punta ai Giochi di Los Angeles 2028, e che quindi non prevede, quest’anno, l’appuntamento con la gara lunga degli Europei. Discorso simile per Elisa Palmero, ad oggi la nostra miglior rappresentante nella specialità“.

Sono stati svelati i convocati dell’Italia per la Maratona degli Europei: Yohanes Chiappinelli, Xavier Chevrier, Ahmed Ouhda, Badr Jaafari, Daniele Meucci (già Campione d’Europa nel 2014), Pietro Riva tra gli uomini; Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Alessia Tuccitto, Sofia Yaremchuk tra le donne. Il Bel Paese perde due carte concrete per salire sul podio nell’appuntamento più importante di questa annata agonistica, in un momento in cui la maratona tricolore è tornata a brillare.