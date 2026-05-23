Mattia Furlani esce in barella in Diamond League: cos’è successo, infortunio e misura valida

Mattia Furlani si è ritirato dopo esserci cimentato in quattro prove nella gara di salto in lungo che ha animato la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione del Mondo ha alzato bandiera bianca prima di scendere sulla pedana di Xiamen (Cina) per il quinto tentativo, dopo non essere riuscito a piazzare il risultato a effetto nella prima parte della competizione ed essere sembrato meno esplosivo rispetto alla scorsa settimana, quando a Keqiao volò a 8.43 metri (personale migliorato di quattro centesimi e record italiano ad appena quattro centimetri).

Il giovane fuoriclasse laziale ha aperto il pomeriggio in terra asiatica con 8.07, poi ha alzato l’asticella con 8.13 pur staccando prima dell’asse di battuta e si è perfezionato con 8.28 al terzo assalto con 0,1 m/s di vento a favore. Dopo un nullo alla quarta uscita, il numero 1 del ranking mondiale ha deciso di fermarsi per quello che sembra essere un problema fisico al quadricipite destro ed è uscito dalla pista con l’ausilio della barella: si teme un problema muscolare, la speranza è che l’entità dell’infortunio non sia grave e che possa prontamente rientrare in gioco, già a partire dal Golden Gala in programma il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Mattia Furlani, il cui obiettivo principale della stagione è rappresentato dagli Europei di agosto, ha chiuso al quarto posto nella gara vinta dal fenomeno greco Miltiadis Tentoglou: il due volte Campione Olimpico è volato a 8.46 metri (vento nullo, miglior prestazione mondiale stagionale eguagliata) in occasione della terza prova e ha operato lo scacco matto, precedendo il giamaicano Tajay Gayle (8.32) e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.29). Alle spalle dell’azzurro si sono piazzati l’uzbeko Anvar Anvarov (8.01), il giamaicano Wayne Pinnock (7.93), il cinese Heng Shu (7.84) e l’australiano Liam Adcock (7.76).