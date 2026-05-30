Triathlon
Triathlon, il lusitano Vasco Vilaça vince ad Alghero. Beffato il brasiliano Miguel Hidalgo
Si chiude la tappa di Alghero, in Sardegna, delle World Triathlon Championship Series 2026: nella gara individuale maschile, andata in scena su distanza olimpica, con 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa, con in palio i punti per il ranking olimpico, si impone il lusitano Vasco Vilaça, mentre in casa Italia il migliore è Euan De Nigro, 17°.
La gara viene vinta dal lusitano Vasco Vilaça, che nell’ultimo giro di corsa stacca il brasiliano Miguel Hidalgo, vincitore lo scorso anno ad Alghero: il portoghese vince in 1:45:16, rifilando 19″ al sudamericano, mentre sul gradino più basso del podio sale un altro lusitano, Ricardo Batista, terzo a 29″.
Il portoghese brucia in volata il transalpino Dorian Coninx, quarto a 30″, mentre chiudono poco più indietro il canadese Charles Paquet, quinto a 33″, l’altro francese Tom Richard, sesto a 34″, e l’altro lusitano João Nuno Batista, settimo a 37″.
Indietro gli azzurri: il migliore è Euan De Nigro (C.S. Carabinieri/Bressanone Nuoto), 17° a 2’11” dalla vetta, proprio davanti ad Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), 18° a 2’25”, infine è più staccato Nicola Azzano (Carabinieri), 29° a 3’43”.