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Tour de Bretagne 2026, Federico Savino chiude secondo nella generale
La settima ed ultima tappa del Tour de Bretagne 2026 di ciclismo, con partenza da Plélan-le-Petit ed arrivo a Dinan dopo 148.8 km, viene vinta dal transalpino Pierre Choblet, della VC Pays de Loudéac, che giunge in solitaria al traguardo in 3:14’10”.
Alle sue spalle un altro francese, Aubin Sparfel, della Decathlon CMA CGM Development Team, secondo a 15″, che conquista così la classifica generale della corsa a tappe transalpina. Il francese brucia in volata l’italiano Federico Savino, della Soudal Quick-Step Devo Team, terzo con lo stesso tempo.
L’azzurro, inoltre, con la prestazione odierna scala una posizione in classifica e chiude al secondo posto nella generale, alle spalle di Sparfel, terminando a 26″ dalla vetta. Terzo nella generale è l’altro francese Maime Vezie, della CIC Pro Cycling Academy, a 36″ dal connazionale.
ORDINE D’ARRIVO
1 Choblet Pierre VC Pays de Loudéac 7 03:14:10
2 Sparfel Aubin Decathlon CMA CGM Development Team 3 + 15
3 Savino Federico Soudal Quick-Step Devo Team 1 + 15
4 Vezie Maxime CIC Pro Cycling Academy + 18
5 Roberts Reef Groupama-FDJ United Conti + 43
6 Rafferty Adam Hagens Berman Jayco + 45
7 Fietzke Paul Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies + 45
8 Lozouet Léandre CIC Pro Cycling Academy + 45
9 Hlady Gavin EF Education-Aevolo + 45
10 Leidert Louis Lidl-Trek Future Racing + 45
CLASSIFICA GENERALE FINALE
1 Sparfel Aubin Decathlon CMA CGM Development Team 27:50:50
2 5 Savino Federico Soudal Quick-Step Devo Team + 26
3 7 Vezie Maxime CIC Pro Cycling Academy + 36
4 2 Dolven Halvor Lotto-Groupe Wanty + 43
5 1 Stiansen Jesper Tudor Pro Cycling Team U23 + 59
6 Hlady Gavin EF Education-Aevolo + 59
7 4 Van de Putte Victor Lotto-Groupe Wanty + 01:01
8 5 Leidert Louis Lidl-Trek Future Racing + 01:03
9 6 Rafferty Adam Hagens Berman Jayco + 01:03
10 1 Boulet Eliott Groupama-FDJ United Conti + 01:04