Aubin Sparfel firma tappa e maglia al Tour de Bretagne, Federico Savino si mette ancora in mostra

Il francese Aubin Sparfel ha vinto la quinta tappa del Tour de Bretagne, corsa di livello 2.2 che si snoda su sette frazioni in Francia (l’evento è giunto alla 60ma edizione ed è ormai un riferimento del calendario internazionale). L’alfiere della Decathlon CMA CGM Development Team si è reso protagonista di una progressione a cinquecento metri dal traguardo di Lanfans (ultimo chilometro al 3,9% di pendenza media) con cui ha risposto al norvegese Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Tram U23), per poi batterlo allo sprint.

Terzo posto per l’altro padrone di casa Louis Hardouin (Van Rysel Roubaix), che si è lasciato alle spalle il finlandese Axel Kaellberg (Lucky Sport Cycling Team) e il connazionale Rémi Capron (Van Rysel Roubaix). Il nostro Federico Savino, tesserato per la Soudal Quick-Step Devo Team (la squadra sviluppo del sodalizio WorldTour), ha concluso in sesta posizione: il 21enne toscano ha provato ad attaccare nell’ultimo chilometro e si è ben piazzato, replicando la bella prestazione fornita nella giornata di ieri (quarto a Briec).

Sparfel si è portato al comando della classifica generale con un vantaggio di tre secondi sul norvegese Halvor Dolven (Lotto-Groupe Wanty) e 19” sull’altro scandinavo Stiansen, mentre il migliore italiano in graduatoria è proprio Federico Savino, settimo a 24” dalla vetta. Giovedì 30 aprile andrà in scena la sesta e penultima tappa: 181 km da Plaintel a La Bouexière, circuito finale da ripetere quattro volte con uno strappo di 870 metri al 3,1% di pendenza media che conduce all’arrivo.