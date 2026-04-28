Tour de Bretagne 2026, Matheo Barusseau trova la fuga vincente e si impone nella quarta tappa

Va in archivio con il successo di Matheo Barusseau la quarta tappa del Tour de Bretagne 2026, con partenza a Ploërmel e arrivo a Briec-de-l’Odet dopo 204,7 chilometri. Prima vittoria della carriera da professionista per il francese della Vendée U Primeo Energie, che ha trovato l’attacco decisivo nelle battute conclusive stravincendo poi il duello finale con il cipriota Bogdan Zabelinskiy (Aarco).

I due fuggitivi hanno resistito al rientro del gruppo per pochi secondi, portando dunque a termine la loro azione al termine di una frazione piuttosto movimentata e spettacolare. La volata del plotone ha visto primeggiare il transalpino Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team), che si è preso così il terzo posto al traguardo davanti a Federico Savino (Soudal Quick-Step Devo Team), quarto ed il migliore degli italiani.

Top5 completata dal finlandese Axel Kaalberg (Lucky Sport Cycling Team), mentre il grande protagonista dei giorni scorsi Alessio Magagnotti ha chiuso con un ritardo di quasi 17 minuti dalla vetta in settantesima posizione. Quando mancano tre tappe alla conclusione del Tour de Bretagna 2026, il norvegese Halvor Dolven resta in testa alla generale con un vantaggio di 7″ sul francese Aubin Sparfel.