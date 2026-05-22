Europei tiro con l’arco oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo la giornata riservata agli scontri delle gare a squadre e a quelle dei tornei di Mixed Team, gli Europei 2026 di tiro con l’arco si concentrano sui faccia a faccia individuali al maschile e al femminile, tanto per il ricurvo quanto per il compound.

In questo venerdì 22 maggio saranno 10 gli italiani in gara: 6 per il ricurvo e 4 per il compound. Si parte dal comparto del ricurvo e dai 1/16esimi di finale: Mauro Nespoli chiamato a sfidare il britannico Smart, Matteo Borsani opposto al georgiano Basiladze e Federico Musolesi atteso dall’impossibile sfida con il fortissimo padrone di casa Gazoz. Al femminile, scontro fratricida – sempre ai 1/16esimi di finale – fra Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, mentre Roberta Di Francesco ripartirà dalla danese Andersen.

Per quanto riguarda il compound: fra gli uomini tutti in gara dai 1/16esimi di finale. Derby Italia-Gran Bretagna con i match Lorenzo Gubbini-Scott, Marco Morello-Carpenter, con Michea Godano a battersi con il francese Boulch. Nella sezione femminile unica “sopravvissuta” Elisa Roner: per lei vi sarà lolandese Van den Munckhof.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata degli Europei di tiro con l’arco 2026. Per queste sessioni non sono previste dirette né a livello televisivo né in diretta streaming.

CALENDARIO EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI

Venerdì 22 maggio

Ore 08.15-09.00 — Sedicesimi individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 09.00-09.35 — Ottavi individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 09.35-10.10 — Quarti individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 10.10-10.45 — Semifinali individuali maschili ricurvo e femminili compound

Ore 13.15-14.00 — Sedicesimi individuali femminili ricurvo e maschili compound

Ore 14.00-14.35 — Ottavi individuali femminili ricurvo e maschili compound

Ore 14.35-15.10 — Quarti individuali femminili ricurvo e maschili compound

Ore 15.10-15.45 — Semifinali individuali femminili ricurvo e maschili compound

PROGRAMMA EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista

EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Arco Ricurvo: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco. Arco Compound: Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, Elisa Roner