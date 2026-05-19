Tiro con l’arco: Godano e Roner fra i migliori dopo il ranking round di compound agli Europei

Prosegue senza sosta la giornata inaugurale degli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya. Sulle linee di tiro turche, dopo il ranking round di arco ricurvo, è toccato agli specialisti del compound andare a scagliare le loro 72 frecce per sistemarsi nei vari tabelloni fra contest individuali, a squadre e in Mixed Team. Ecco come sono andate le cose.

Arco compound maschile

Il forte danese Mathias Fullerton fa segnare lo score di 718 punti su 720 disponibili prendendosi così la testa di serie numero 1 in vista degli scontri diretti. Alle sue spalle il fuoriclasse olandese Mike Schloesser (716) e il francese Nicolas Girard (712). Buon 7° posto per l’azzurro Michea Godano (709), con invece Marco Morello e Lorenzo Gubbini in 20esima e 21esima posizione entrambi a 702 punti (Morello ha fatto un “10” in più di Gubbini, 30 a 29).

Trio italiano (2113 punti) che ripartirà dal quarto score della graduatoria per nazioni vedendosela con la Croazia agli ottavi di finale.

Arco compound femminile

La turca Hazal Burun mettendo insieme 706 punti, con 31 X, ha sorpreso tutti andando a garantirsi il miglior piazzamento nel tabellone individuale. Alle sue spalle la britannica Ella Gibson (706 – 25X) e la danese Tanja Gellenthien (704). In casa Italia bene Elisa Roner: 7° posto per lei a 699, mentre Elisa Di Nardo (691) e Andrea Nicole Moccia (684) completano la loro performance rispettivamente in 21esima e 29esima casella.

Italia al quinto posto della classifica per nazioni con 2074 punti. Le azzurre ripartiranno giovedì dai quarti di finale contro la Gran Bretagna

Arco compound Mixed Team

Attenzione alla gara che sarà olimpica a Los Angeles 2028. L’Italia di Michea Godano ed Elisa Roner arriva direttamente agli ottavi di finale dove, giovedì 21 maggio, se la vedrà contro la vincente del match fra Polonia e Slovacchia.