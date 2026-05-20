Tiro con l’arco: agli Europei gli azzurri non sbagliano i primi scontri individuali

I primi scontri individuali degli Europei 2026 di tiro con l’arco sorridono agli azzurri. Sulle linee di tiro di Antalya, dove è in corso la rassegna continentale, hanno battagliato sia gli specialisti del ricurvo sia quelli del compound. Ecco come sono andate le cose.

Arco ricurvo

Matteo Borsani e Federico Musolesi approdano entrambi ai sedicesimi di finale, dove c’era già Mauro Nespoli. Per il primo convincente vittoria 6-0 sullo svedese Sjoberg (28-27, 28-27, 27-26), per il secondo affermazione con lo score di 7-1 sul finlandese Tekoniemi (28-27, 30-28, 29-29, 29-27). Ora tutti ai 1/16esimi di finale del 22 maggio: Nespoli contro il britannico Smart, Borsani contro il georgiano Basiladze e Musolesi in uno scontro da brividi contro il fortissimo padrone di casa Gazoz.

Copione simile al femminile, ma con risvolto negativo, perché superando il primo turno Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati si incontreranno fra due giorni nei 1/16 di finale in uno scontro fra connazionali. Per la già qualificata Roberta Di Francesco invece vi sarà la danese Kirstine Danstrup Andersen.

Arco compound

Bene il comparto maschile. Lorenzo Gubbini batte 148-147 il greco Drakiotis, Marco Morello regola 146-143 lo spagnolo Lopez. Entrambi raggiungono i 1/16 di finale: ora tutti e due contro i britannici. Gubbini con Scott, Morello con Carpenter, mentre il già qualificato Godano affronterà il francese Boulch.

Eliminazioni al femminile per Giulia Di Nardo e Andrea Nicole Moccia superate rispettivamente dall’estone Tetsmann (140-138) e dalla polacca Nowak (144-143). In tabellone per l’Italia rimane solo Elisa Roner: ai 1/16esimi le toccherà il duello con l’olandese Van den Munckhof.

Domani ad Antalya sarà il momento delle gare a squadre e di quelle in Mixed Team per entrambi gli archi.