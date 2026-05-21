Tiro con l’arco: l’Italia non brilla nelle gare a squadre olimpiche. Solo il ricurvo femminile in finale per il bronzo

Una nuova giornata di gare e duelli è andata in archivio agli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya. Oggi focus sui tornei a squadre e di Mixed Team, sia per il ricurvo sia per il compound, con notizie positive per l’Italia, soprattutto dalle formazioni femminili. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco ricurvo

Il trio formato da Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati si giocherà domenica 24 maggio il bronzo nello scontro con la Turchia. Le azzurre nel percorso odierno, partito dagli ottavi di finale, si sono liberate prima dell’Azerbaijan (5-1) e poi nei quarto dell’Ucraina (6-0) perdendo in semifinale contro la Germania 2-6 (58-53, 51-53, 52-53, 53-54). Finale per l’oro invece che sarà proprio fra la Germania e la Bielorussia.

Il team con Mauro Nespoli, Matteo Borsani e Federico Musolesi trova la strada sbarrata dalla Spagna nei quarti di finale: in precedenza il successo con la Bulgaria con un netto 6-0, poi lo stop contro gli iberici capaci di spuntarla 3-5 (50-55, 57-56, 53-56, 55-55).

Arco compound

Elisa Roner, Giulia Di Nardo e Nicole Andrea Moccia andranno a giocarsi l’oro, sabato 23 maggio, contro i Paesi Bassi. Magistrale il percorso delle rappresentanti tricolore: 229-228 contro la Gran Bretagna nei quarti e poi un largo 224-216 contro l’Estonia. Fermatisi ai quarti invece gli uomini: Michea Godano, Lorenzo Gubbini e Marco Morello superano di slancio la Croazia agli ottavi (232-224) trovandosi arginati ai quarti dalla forza della Slovenia.

Mixed Team ricurvo e compound

Nel ricurvo il duo formato da Roberta Di Francesco e Mauro Nespoli parte bene battendo 6-2 la Bielorussia (36-35, 35-36, 38-37, 38-37), ma si ferma ai quarti sbattendo sulla Spagna (6-0 secco, 35-36, 37-38, 34-37). Analogo percorso nel compound per Elisa Roner e Michea Godano che si arrestano ai quarti dopo aver vinto agli ottavi contro la Slovenia allo shoot off (153-153, 19-18) e aver perso allo spareggio contro la Gran Bretagna (155-155, 18-20).

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Domani, venerdì 22 maggio, ad Antalya sarà il momento degli scontri individuali per tutte e due le specialità, con cui poi si andrà a delineare il quadro completo delle finali.