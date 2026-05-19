Tiro con l’arco: bene Nespoli e Di Francesco nel ranking round di ricurvo agli Europei

L’edizione 2026 degli Europei di tiro con l’arco si è ufficialmente aperta ad Antalya. Nella mattinata turca è andato in scena il ranking round maschile e femminile riguardante l’arco ricurvo: 72 frecce a testa per ogni singolo arciere, al fine di determinare i tabelloni individuali, a squadre e in Mixed Team. Ecco come sono andate le cose.

Arco ricurvo maschile

A prendersi la testa di serie numero 1 è stato il francese Baptiste Addis, per lui uno score di 688 su 720. Seconda piazza per il fuoriclasse turco Mete Gazoz (684) e terza per il tedesco Moritz Wiser (684). Bene Mauro Nespoli: l’azzurro chiude in 6a piazza a 674, mentre Matteo Borsani e Federico Musolesi si piazzano rispettivamente in 21esima (660) e 31esima posizione (655).

Mauro Nespoli si prende così l’accesso diretto ai 1/16 di finale, con Borsani che ripartirà dai 1/24 di finale dove affronterà il vincente del match fra lo slovacco Sotak e lo svedese Sjoberg. Musolesi entrerà invece subito in battaglia, nel testa a testa con lo slovacco Borovski.

Gare a squadre che vedrà l’Italia partire con la terza testa di serie (1989 punti complessivi): giovedì per il trio italico ottavo di finale contro la vincente del duello fra Bulgaria e Cechia.

Arco ricurvo femminile

Sorprende tutti la ceca Marie Horachkova, con 672 punti totali, andando a precedere le spagnole Elia Canales (666) e Paula Alvarez Gonzales (665). Ottimo il 5° posto di Roberta Di Francesco che mette a referto un solid0 662. Positivo anche il 9° posto di Tatiana Andreoli (658), più indietro invece Chiara Rebagliati che completa la sua prova al 24esimo posto (643).

Di Francesco approda direttamente ai 1/16 di finale, Andreoli ai 1/24esimi attende la vincente del duello fra l’azera Abdurahmanova e la svizzera Amato, per Rebagliati invece una fra l’azera Huseynli e la belga Vanlangenakker.

Punteggio di squadra anche in questo caso (1963) da terza testa di serie del tabellone per nazioni: questo vuol dire che l’‘Italia giovedì sfiderà agli ottavi una tra Repubblica Ceca e Azerbaijan.

Mixed Team

Il combinato dei punteggio di Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco vale il quarto posto nella graduatoria della gara a squadre miste con 1336. Giovedì per la coppia azzurra agli ottavi di finale se la vedrà o contro l’Austria o contro la Bielorussia.