Tiro a segno: la squadra neutrale domina l’ultima giornata degli Europei Junior

Terminano con un vero e proprio monologo degli atleti neutrali i Campionati Europei 2026 di tiro a segno riservati alla categoria Junior e andati in scena questa settimana sulla pedana di Osijek, in Croazia. La squadra russa, in gara con la sigla AIN, ha infatti monopolizzato la prova riservata alla pistola 25 metri trio femminile, vinta nella fattispecie dalla formazione B.

Precisamente Valeria Ganakova, Sofia Smetankina ed Evgeniia Paderina si sono imposte ampiamente sulle connazionali Katsiaryna Ianova, Aliaksandra Piatrova d Alina Nestsiarovich, avendo la meglio con il sonorissimo risultato di 13-3, sintomo di un dominio ben evidenziato nel corso del Gold Medal Match.

Il bronzo è andato invece alla Cechia di Viktorie Sindlerova, Anna Mirejovska e Klara Tichackova, capaci di battere le tedesche Aileen Pitschke, Lydia Elena Boehmer e Franziska Thuermer in una finalità più combattuta terminata con il punteggio di 12-8.

Ricordiamo che, in occasione di questo ultimo atto, non era presente alcun tiratore facente parte della squadra italiana.