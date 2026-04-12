Tiro a segno
Tiro a segno, Wang Zifei si impone a Granada nella carabina da 10 metri femminile
Si chiude a Granada, in Spagna, si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: l’ultima finale in programma era quella della carabina da 10 metri femminile, vinta dalla cinese Wang Zifei, che precede la norvegese Jeanette Hegg Duestad e l’altra cinese Han Jiayu. Escono nelle qualificazioni entrambe le azzurre al via: 38ma Sofia Benetti, 71ma Martina Ziviani.
Al termine dei 24 colpi regolamentari della finale si impone la cinese Wang Zifei, che beffa per mezzo punto la norvegese Jeanette Hegg Duestad, battuta per 252.9 a 252.4. Terzo gradino del podio per l’altra cinese Han Jiayu, esclusa a due colpi dal termine a quota 231.5.
Resta ai piedi del podio la finlandese Marianne Palo, fuori in quarta posizione a quota 210.3, mentre si classifica quinta l’indiana Sonam Uttam Maskar, uscita di scena con 188.5. Sesta posizione per l’atleta individuale neutrale Mariia Vasileva, eliminata a quota 167.0.
Settima piazza per la nipponica Misaki Nobata, eliminata con 146.3, perdendo lo shoot-off con Vasileva, infine è ottava la norvegese Amalie Evensen, esclusa a quota 125.0. Fuori nelle qualificazioni le due italiane in gara: 38ma Sofia Benetti con 627.9, 71ma Martina Ziviani a quota 624.4.