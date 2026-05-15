Tiro a segno: Ungheria e Norvegia festeggiano nella carabina a terra 50 metri

Termina con il trionfo di Maria Scheinina la prova riservata alla carabina 50 metri a terra femminile, segmento facente parte dei Campionati Europei 2026 di tiro a segno (distanza 25/50 metri) riservata alla categoria Junior in scena sulla pedana di Osijek, in Croazia.

Nello specifico la tiratrice ucraina ha ottenuto un totale di 622.2, precedendo di meno di una lunghezza la Svizzera Alina Schmid, seconda con 621.6 davanti alla tedesca Xenia Mund, piazzatasi terza con lo score di 619.2, lo stesso dell’estone Varvara Rogaten.

La prova a squadre è stata invece vinta dal gruppo di atlete neutrali B che, nella fattispecie, ha totalizzato 1846.8 superando ampiamente la Cechia, seconda con 1843.7, e la Germania, terza con 1841.9. In campo maschile ad avere la meglio è stato invece il norvegese Jens Oestli, il quale ha fatto il vuoto arrivando fino a quota 627.2 arginando sia l’ungherese Armand Fuglovics, secondo con 624.0, che l’austriaco Patrick Enter, terzo con 621.8.

Nella gara collettiva sorridono proprio gli austriaci, capaci di raggiungere 1853.5 regolando di un’incollatura l’Ungheria (1852.4). Più lontana invece la Svizzera, piazzatasi sul gradino più basso del podio con 1848.6. Ricordiamo che in queste due gare non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.