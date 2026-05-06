Tiro a segno, l’Italia cerca conferme agli Europei da 25 e 50 metri: Spinella e Mazzetti guidano gli azzurri

Ad Osijek, in Croazia, è tutto pronto per gli Europei di tiro a segno 2026 per le specialità da 25 e 50 metri, con gare sia per la categoria senior che per la categoria junior: la manifestazione si terrà dall’8 al 17 maggio, ma le finali senior delle specialità olimpiche saranno concentrate nelle prime due giornate di gare.

Venerdì 8 sarà già tempo di assegnare i titoli della carabina 3 posizioni da 50 metri: contingente massimo per l’Italia, che si presenterà al via delle qualificazioni con tre uomini e tre donne. Gli azzurri in gara saranno Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi e Simon Weithaler per il comparto maschile, e Barbara Gambaro, Carlotta Salafia e Martina Ziviani per il settore femminile.

Nella stessa giornata inizieranno anche le qualificazioni della pistola da 25 metri (automatica per gli uomini e sportiva per le donne), che si concluderanno sabato 9, quando andranno in scena anche le finali: a rappresentare l’Italia saranno Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella al maschile e la sola Cristina Magnani al femminile.

Nei giorni successivi spazio alle gare non olimpiche di duo e trio, previste domenica 10 e lunedì 11 maggio, poi nei giorni successivi sarà la volta della categoria junior: ancora una volta contingente massimo nella carabina tre posizioni, con Achille Renato Beretta, Alessandro Lonardi, Tommaso Roberto, Agnese Formieri, Gaia Ghellere ed Anna Schiavon, e soli due rappresentanti nella pistola automatica, con Loris Quarta e Liang Xi Savorani.