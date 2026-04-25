Tiro a segno, l’India si impone nella pistola mista in Coppa del Mondo junior a Il Cairo

Nella quinta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, va in scena l’ultimo atto della pistola mista da 10 metri, nel quale con c’erano coppie di azzurrini in gara.

La finale viene vinta da India 1 di Vanshika Chaudhary e Chirag Sharma, primi con 484.3, che fanno nettamente meglio, nel duello conclusivo, degli atleti individuali neutrali A2, con Aliaksandra Piatrova e Mikita Daubash, secondi a quota 467.6.

Terzo gradino del podio per India 2 di Mohini Singh ed Himanshu Rana, che sale sul terzo gradino del podio con 407.4, mentre chiudono al quarto posto gli atleti individuali neutrali A1, con Alina Nestsiarovich e Yury Krautsou, con lo score di 344.1.