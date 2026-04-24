Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo junior

Nella quarta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, vanno in scena altre due finali, quelle della carabina mista da 10 metri e della pistola automatica maschile da 25 metri. Nessun azzurrino era in gara in queste specialità.

Nella carabina da 10 metri mista vince India 1 di Shambhavi Shravan Kshirsagar e Divyanshu Dewangan, primi a quota 499.9, nuovo record del mondo di categoria, davanti a Cina Taipei di Tsai Chieh-Ying e Chen You-An, secondi con 498.3, mentre esce ad una serie dalla conclusione Francia 2 di Tifenn Pomes e Gaspard Lesieur, terza con 434.4.

Nella pistola automatica da 25 metri maschile doppietta francese con Arnaud Gamaleri primo con 29/40 e Thomas Clement Chinours secondo a quota 24/40, mentre sale sul gradino più basso del podio il tedesco Colin Hilk, eliminato prima dell’ultima serie, terzo con 19/35.