Tiro a segno, Italia anonima agli Europei da 25 e 50 metri nelle specialità olimpiche

Si chiudono senza note di merito per l’Italia le specialità olimpiche degli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno: ad Osijek, in Croazia, le finali non vedono azzurri al via, con il solo Massimo Spinella a sfiorare l’ingresso tra i primi otto nella pistola automatica.

Il settore della pistola da 25 metri regala qualche timido sorriso: nell’automatica maschile Massimo Spinella è nono, primo degli esclusi dall’ultimo atto, fermandosi ad un punto dalla finale. Nella stessa gara Riccardo Mazzetti è 16°, mentre nella sportiva femminile l’unica italiana al via, Cristina Magnani, chiude a ridosso della top 20 e si classifica 21ma.

Il comparto della carabina tre posizioni da 50 metri, invece, ha davvero poco da salvare: fuori dai primi 20 gli uomini, con Edoardo Bonazzi 22°, Simon Weithaler 23° e Lorenzo Bacci ancora più indietro, 37°, molto male tra le donne anche l’unica azzurra selezionata per la manifestazione, Carlotta Salafia, 58ma e molto vicino al fondo della classifica.