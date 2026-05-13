Tiro a segno: una grande Italia trionfa nella pistola sportiva 25 metri agli Europei Junior, argento per Liang Xi Savorani

Termina con un altro risultato positivo in chiave Italia il mercoledì’ valido per i Campionati Europei 2026 di tiro a segno, rassegna attualmente in fase di svolgimento in quel di Osijek, in Croazia. In occasione della pistola sportiva a 25 metri, i nostri ragazzi hanno ottenuto infatti un brillante oro a squadre ed un argento individuale.

Ma andiamo con ordine. Nella prestazione collettiva Liang Xi Savorani, Loris Quarta ed Antonio Cocozziello si sono resi artefici di un vero e proprio capolavoro, arrivando all’ottimo score di 1716 con cui hanno battuto la Svezia, costretta ad accontentarsi dell’argento con 1713, oltre che la Bulgaria, bronzo con 1709.

Liang Xi Savorani ha inoltre recitato il ruolo di protagonista nella gara singola, dimostrando freddezza nei momenti più tensivi fino ad arrivare al contingente di 577, punteggio più basso solo dello svedese Pure Edvin Thomsson (579). Al terzo posto si è invece attestato il ceco Vaclav Skorpil con 576.

Nella carabina 50 metri a squadre miste tutto facile per gli austriaci Patrick Entner e Inna Sidenko, i quali hanno regolato i polacchi Jakub Goliszek e Maja Magdalena Gawenda con un sonoro 16-10 mantenendo lucidità nei momenti che contano. Polonia presente anche sul gradino più basso del podio, complice la grande vittoria del binomio formato da Dominika Skarupska ed Adrian Augustynowicz che, nella finalina, hanno arginato gli svedesi Sandra Evelina Neumann Szilagyi e Jesper Johansson per 17-9.