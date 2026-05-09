Tiro a segno, Oliver Geis vince l’oro nella pistola automatica agli Europei. Spinella sfiora la finale

Doppietta tedesca nell’ultima finale delle specialità olimpiche in programma agli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella pistola automatica da 25 metri maschile si impone Oliver Geis davanti al connazionale Emanuel Mueller. Fuori dalla finale Massimo Spinella, nono, e Riccardo Mazzetti, 16°.

Nella finale il duello tutto teutonico per la medaglia d’oro premia Oliver Geis, che firma anche il nuovo record del mondo con 32/40, battendo il connazionale Emanuel Mueller, d’argento con 29/40. Medaglia di bronzo per l’austriaco Richard Zechmeister, terzo con 24/35.

Restano giù dal podio i francesi Clement Bessaguet, quarto con 20/30, e Jean Quiquampoix, quinto a quota 17/25, mentre è sesto l’altro tedesco Florian Peter con 11/20. Con 8/15 i primi ad uscire di scena sono il ceco Matej Rampula, settimo, e l’ucraino Volodymyr Pasternak, ottavo.

Escono nelle qualificazioni i due azzurri al via: Massimo Spinella chiude nono con 580/600 (24x), mentre Riccardo Mazzetti si classifica 16° con 575/600 (21x). Nella graduatoria a squadre oro alla Germania con 1756/1800 (81x), davanti alla Francia, d’argento con 1749/1800 (57x), ed all’Ucraina, di bronzo con 1722/1800 (52x).