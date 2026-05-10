Squash
Squash, Cristina Tartarone vince gli Haochi & Bristol Buccaneers Open 2026
Parla italiano il torneo PSA Haochi & Bristol Buccaneers Open 2026 di squash, disputato a Bristol, in Inghilterra, dal 6 al 9 maggio: la campionessa italiana Cristina Tartarone, infatti, si impone nel tabellone di singolare femminile, in cui l’azzurra, numero 117 del ranking mondiale PSA, era la testa di serie numero 2.
Dopo aver usufruito di un bye all’esordio, l’azzurra nel secondo turno ha battuto per 3-1 l’inglese Emily Coulcher-Porter (numero 206 PSA), per poi avere la meglio, nei quarti di finale, per 3-1 sulla scozzese Robyn McAlpine (numero 197 PSA).
Nel penultimo atto Tartarone ha eliminato, ancora con il punteggio di 3-1 la neerlandese Tessa Ter Sluis (numero 114 PSA), infine nell’ultimo atto l’azzurra, che centra così il quinto titolo PSA in carriera, piega la croata Franka Vidovic, sconfitta sempre per 3-1, con parziali di 11-9 12-10 7-11 11-5.