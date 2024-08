Squash, Europei 2024: Cristina Tartarone si classifica decima, Yuri Farneti non scende in campo

Si sono conclusi a Cuenca, in Spagna, i Campionati Europei Assoluti Individuali 2024, femminili e maschili, di squash: gli azzurri Cristina Tartarone e Yuri Farneti, dopo essere stati eliminati dai tabelloni principali, erano in corsa per i piazzamenti di consolazione.

Nel torneo femminile Cristina Tartarone, testa di serie 17/32, ha affrontato nella finale per la nona piazza l’elvetica Cindy Merlo [5/8]: la svizzera, dopo essere andata in svantaggio per 0-2, si è imposta in rimonta per 3-2 (10-12, 6-11, 11-9, 11-8, 11-5), relegando l’azzurra al decimo posto assoluto.

Il campione italiano Yuri Farneti, testa di serie 17/32, dopo aver dato forfait ieri contro lo spagnolo Nilo Vidal [17/32] a causa di un infortunio rimediato due giorni fa, oggi non è sceso in campo per gli ultimi incontri per definire il piazzamento conclusivo, ritirandosi dal torneo.

Nel tabellone femminile successo della belga Tinne Gilis, testa di serie numero 1, che ha battuto la transalpina Melissa Alves, numero 2 del seeding, per 3-1 (4, 8, -9, 9), mentre il torneo maschile è andato al francese Victor Crouin, accreditato della prima testa di serie, che ha liquidato l’elvetico Dimitri Steinmann [3/4] per 3-0 (6, 6, 7).