Superbike, GP Aragon 2026: programma, orari, tv, streaming

Prosegue ed entra sempre più nella fase calda della propria stagione il Mondiale di superbike 2026. Prima della lunga pausa estiva, infatti, il calendario propone diverse tappe importanti. Nel fine settimana in arrivo, per esempio, sarà la volta del Gran Premio di Aragon, sesto appuntamento dell’annata.

Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz e l’unica domanda che si può fare prima della tappa spagnola è: “Si fermerà mai il dominio totale di Nicolò Bulega”? Al momento la risposta è un “no” enorme ma, per la legge dei grandi numeri, prima o poi potrebbe accadere. Succederà sul mai semplice circuito di Aragon? Lo scopriremo in un fine settimana tutto da vivere. Una qualifica e tre manche che regaleranno emozioni e attesa.

Il pilota emiliano del team Ducati ufficiale sta veleggiando con un ritmo impossibile per tutti gli altri. Anzi, meglio di così non si sarebbe potuto fare. 310 punti conquistati sui 310 disponibili e un margine di vantaggio di 95 lunghezze sul vicino di box Iker Lecuona l’unico che, almeno in teoria, potrebbe frapporsi tra il classe 1999 ed il suo primo titolo nella categoria dedicata alle moto derivate di serie.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Aragon sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili le tre manche in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di qualifiche e tre manche.

PROGRAMMA ROUND ARAGON SUPERBIKE 2026

Venerdì 29 maggio

Ore 10.35-11.20 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 30 maggio

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3

Ore 11.15-11.30 Superpole

Ore 14.00 Gara-1

Domenica primo giugno

Ore 09.20-09.30 Warm-up

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 15.30 Gara-2