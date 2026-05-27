PSG-Arsenal si vedrà su TV8 in chiaro? C’è un’amara sorpresa per la finale di Champions League

La Finale della Champions League 2025-2026 non sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro: gli appassionati di calcio che non sono in possesso di un abbonamento non potranno gustarsi la partita più attesa dell’anno. Il confronto tra PSG e Arsenal sarà infatti mandato in onda in tempo reale soltanto sui canali di Sky, mentre per guardare l’incontro senza dover sborsare denaro occorrerà aspettare la differita su TV8, tre ore dopo il calcio d’inizio del match che animerà la Puskas Arena di Budapest.

Sky detiene i diritti esclusivi dell’atto conclusivo della massima competizione calcistica europea e ha deciso di non trasmettere la partita anche su TV8, perché non ci sono obblighi di legge: sarebbe stata tenuta a farlo soltanto in caso di presenza di una squadra italiana, come era successo lo scorso anno con l’Inter. Come da tradizione sarà una partita secca in campo neutro a incoronare i Campioni d’Europa, ma attenzione alla particolarità dell’orario.

Il calcio d’inizio è stato anticipato, si giocherà nel tardo pomeriggio (ore 18.00) e non in serata per agevolare i tifosi in trasferta. I francesi inseguiranno la seconda Champions League dopo quella alzata dodici mesi fa, mentre gli inglesi punteranno al primo sigillo nella massima competizione continentale. Tra l’altro entrambe le squadre sono fresche di trionfo in campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arsenal-PSG, finale della Champions League 2026 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 21.00.

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SI VEDE GRATIS E IN CHIARO?

No. PSG-Arsenal non sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro. L’incontro sarà trasmesso in differita tv su TV8 a partire dalle ore 21.00, ovvero tre ore dopo il calcio d’inizio.

CALENDARIO PSG-ARSENAL, FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 30 maggio

Ore 18.00 Finale Champions League 2026: Arsenal vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

PROGRAMMA ARSENAL-PSG: COME VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K, per gli abbonati.

Differita tv: TV8 alle ore 21.00.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it alle ore 21.00.