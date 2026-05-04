Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Martina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all’interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per affrontare l’australiana Talia Gibson in occasione del primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Si preannuncia una sfida molto complicata per l’attuale n.516 al mondo, sprofondata in classifica dopo il lungo stop per l’operazione al piede destro e sin qui incapace di risalire il ranking.

La 32enne toscana torna a disputare una partita ufficiale sulla terra rossa di Roma a due anni di distanza dall’ultima volta, accedendo al tabellone principale del WTA 1000 italiano tramite una wild card. Trevisan, reduce da una sequenza di quattro sconfitte consecutive, sarà chiamata ad una grande impresa sulla carta per battere la giovane emergente aussie n.62 delle classifiche internazionali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Trevisan-Gibson, valevole per il primo turno del WTA 1000 di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TREVISAN-GIBSON WTA ROMA 2026

Martedì 5 maggio

BNP Paribas Arena – Inizio alle ore 10.00

P. Carreño Busta vs S. Wawrinka

A seguire, ma non prima delle 11.00

A. Bondar vs Q. Zheng

A seguire

Lucia Bronzetti vs M. Kessler

A seguire

Martina Trevisan vs Talia Gibson

PROGRAMMA TREVISAN-GIBSON: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Sky Sport (canale da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.