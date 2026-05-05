Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario 5 maggio, tv, streaming

Nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la giornata di oggi, martedì 5 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, vedrà disputarsi gli incontri già andati in scena nella prima fase: l’Italia, infatti, affronterà alle ore 18.30 l’Olanda.

Nella prima fase il Setterosa ha sconfitto le neerlandesi per 12-10: nella seconda fase, però, entrambe le formazioni hanno perso all’esordio e quindi cercano punti per provare a risalire la china nei confronti di Stati Uniti e Spagna, che si affronteranno nell’ultimo incontro di giornata.

Per Italia-Olanda della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Martedì 5 maggio

18.30 Italia-Olanda

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.