Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Lucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista romagnola, ammessa al tabellone principale del torneo tramite una wild card, affronterà martedì 5 maggio nel suo match d’esordio a Roma la statunitense McCartney Kessler.

Bronzetti, reduce da un periodo molto negativo a livello di risultati, sta cercando di risalire la china facendo però ancora fatica a trovare continuità anche nei tornei di categoria inferiore e restando ancora distante dalla top100 mondiale. L’azzurra, grande protagonista in passato con la Nazionale in BJK Cup, spera di svoltare magari proprio davanti al pubblico amico pur partendo sfavorita contro la n.50 del ranking WTA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Bronzetti-Kessler, valevole per il primo turno del WTA 1000 di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BRONZETTI-KESSLER WTA ROMA 2026

Martedì 5 maggio

BNP Paribas Arena – Inizio alle ore 10.00

P. Carreño Busta vs S. Wawrinka

A seguire, ma non prima delle 11.00

A. Bondar vs Q. Zheng

A seguire

Lucia Bronzetti vs McCartney Kessler

PROGRAMMA BRONZETTI-KESSLER: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Sky Sport (canale da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.