Tennis
Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabellone
E’ stata rilasciata l’entry list dell’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli italiani aventi diritto alla partecipazione nel tabellone principale, al netto di quelle che saranno poi le wild card.
Sono già certi della partecipazione Jannik Sinner (n.2 ATP), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Sonego (66), ma a questi potrebbe aggiungersi presto Mattia Bellucci, primo degli alternate, che entrerà in tabellone alla prima rinuncia.
Il campione in carica è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma al momento risulta iscritto anche il serbo Novak Djokovic, sei volte vincitore del torneo. Sono 79 i tennisti già ammessi, 5 saranno le wild card, mentre 12 saranno i giocatori provenienti dalle qualificazioni per completare il classico tabellone a 96.
AMMESSI AL MAIN DRAW ATP ROMA 2026
Carlos Alcaraz
Jannik Sinner
Alexander Zverev
Novak Djokovic
Lorenzo Musetti
Alex de Minaur
Felix Auger-Aliassime
Ben Shelton
Taylor Fritz
Daniil Medvedev
Alexander Bublik
Casper Ruud
Jiri Lehecka
Karen Khachanov
Andrey Rublev
Flavio Cobolli
Alejandro Davidovich Fokina
Tommy Paul
Francisco Cerundolo
Frances Tiafoe
Luciano Darderi
Learner Tien
Valentin Vacherot
Cameron Norrie
Jack Draper
Jakub Mensik
Arthur Rinderknech
Arthur Fils
Holger Rune
Tomas Martin Etcheverry
Corentin Moutet
Tallon Griekspoor
Brandon Nakashima
Ugo Humbert
Alex Michelsen
Gabriel Diallo
Jaume Munar
Denis Shapovalov
Alejandro Tabilo
Joao Fonseca
Sebastian Korda
Mariano Navone
Fabian Marozsan
Alexei Popyrin
Terence Atmane
Adrian Mannarino
Zizou Bergs
Stefanos Tsitsipas
Daniel Altmaier
Nuno Borges
Marin Cilic
Botic van de Zandschulp
Tomas Machac
Ethan Quinn
Yannick Hanfmann
Giovanni Mpetshi Perricard
Rafael Jodar
Marton Fucsovics
Miomir Kecmanovic
Kamil Majchrzak
Zhizhen Zhang
Ignacio Buse
Roman Andres Burruchaga
Camilo Ugo Carabelli
Jenson Brooksby
Sebastian Baez
Lorenzo Sonego
Reilly Opelka
Raphael Collignon
Marcos Giron
Arthur Cazaux
Juan Manuel Cerundolo
Thiago Agustin Tirante
Valentin Royer
Hubert Hurkacz
Vit Kopriva
Marco Trungelliti
Alexander Shevchenko
Jan-Lennard Struff
ALTERNATES
Mattia Bellucci
Eliot Spizzirri
Damir Dzumhur
Sebastian Ofner
Hamad Medjedovic
Zachary Svajda
Roberto Bautista Agut
James Duckworth
Aleksandar Vukic
Alexandre Muller
Quentin Halys
Matteo Berrettini
Alexander Blockx
Pablo Carreno Busta
Grigor Dimitrov
Luca Van Assche
Patrick Kypson
Adolfo Daniel Vallejo
Jacob Fearnley
Aleksandar Kovacevic
Francisco Comesana
Rinky Hijikata
Daniel Merida
Benjamin Bonzi
Emilio Nava
Stan Wawrinka
Martin Landaluce
Dino Prizmic
Matteo Arnaldi
Jesper de Jong