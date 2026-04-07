Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabellone

E’ stata rilasciata l’entry list dell’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli italiani aventi diritto alla partecipazione nel tabellone principale, al netto di quelle che saranno poi le wild card.

Sono già certi della partecipazione Jannik Sinner (n.2 ATP), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Sonego (66), ma a questi potrebbe aggiungersi presto Mattia Bellucci, primo degli alternate, che entrerà in tabellone alla prima rinuncia.

Il campione in carica è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma al momento risulta iscritto anche il serbo Novak Djokovic, sei volte vincitore del torneo. Sono 79 i tennisti già ammessi, 5 saranno le wild card, mentre 12 saranno i giocatori provenienti dalle qualificazioni per completare il classico tabellone a 96.

AMMESSI AL MAIN DRAW ATP ROMA 2026

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Lorenzo Musetti

Alex de Minaur

Felix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Taylor Fritz

Daniil Medvedev

Alexander Bublik

Casper Ruud

Jiri Lehecka

Karen Khachanov

Andrey Rublev

Flavio Cobolli

Alejandro Davidovich Fokina

Tommy Paul

Francisco Cerundolo

Frances Tiafoe

Luciano Darderi

Learner Tien

Valentin Vacherot

Cameron Norrie

Jack Draper

Jakub Mensik

Arthur Rinderknech

Arthur Fils

Holger Rune

Tomas Martin Etcheverry

Corentin Moutet

Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima

Ugo Humbert

Alex Michelsen

Gabriel Diallo

Jaume Munar

Denis Shapovalov

Alejandro Tabilo

Joao Fonseca

Sebastian Korda

Mariano Navone

Fabian Marozsan

Alexei Popyrin

Terence Atmane

Adrian Mannarino

Zizou Bergs

Stefanos Tsitsipas

Daniel Altmaier

Nuno Borges

Marin Cilic

Botic van de Zandschulp

Tomas Machac

Ethan Quinn

Yannick Hanfmann

Giovanni Mpetshi Perricard

Rafael Jodar

Marton Fucsovics

Miomir Kecmanovic

Kamil Majchrzak

Zhizhen Zhang

Ignacio Buse

Roman Andres Burruchaga

Camilo Ugo Carabelli

Jenson Brooksby

Sebastian Baez

Lorenzo Sonego

Reilly Opelka

Raphael Collignon

Marcos Giron

Arthur Cazaux

Juan Manuel Cerundolo

Thiago Agustin Tirante

Valentin Royer

Hubert Hurkacz

Vit Kopriva

Marco Trungelliti

Alexander Shevchenko

Jan-Lennard Struff

ALTERNATES

Mattia Bellucci

Eliot Spizzirri

Damir Dzumhur

Sebastian Ofner

Hamad Medjedovic

Zachary Svajda

Roberto Bautista Agut

James Duckworth

Aleksandar Vukic

Alexandre Muller

Quentin Halys

Matteo Berrettini

Alexander Blockx

Pablo Carreno Busta

Grigor Dimitrov

Luca Van Assche

Patrick Kypson

Adolfo Daniel Vallejo

Jacob Fearnley

Aleksandar Kovacevic

Francisco Comesana

Rinky Hijikata

Daniel Merida

Benjamin Bonzi

Emilio Nava

Stan Wawrinka

Martin Landaluce

Dino Prizmic

Matteo Arnaldi

Jesper de Jong