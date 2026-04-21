Internazionali d’Italia 2026: a Tv8 i diritti in chiaro del Masters 1000 di Roma

Da tempo attesa, è arrivata la comunicazione circa la trasmissione di una partita al giorno in chiaro degli Internazionali d’Italia. Dopo un’attesa, va detto, anche troppo lunga, è stato stabilito che sarà Tv8 a irradiare tali incontri. Nei fatti, è come se rimanesse tutto all’interno dell’orbita di Sky Sport, dal momento che il canale è direttamente di proprietà di Sky Italia. Che, ricordiamo, mantiene i diritti sull’intero torneo maschile.

Sul tasto 8 del telecomando, dunque, ritorneranno le immagini dal vivo del Foro Italico. Su Tv8 erano già stati trasmessi gli Internazionali dal 2017 al 2019, quando ancora la forma era di due quarti di finale, una semifinale e la finale, mentre Sky nel 2020 aveva utilizzato il canale Cielo allo stesso scopo. Andati per decenni in tv sulla Rai, gli Internazionali sono passati di mano a La7 nel 2003 nella formula di una semifinale e della finale, per poi andare a Mediaset, con Italia1 coinvolta, tra il 2004 e il 2013 nella stessa formula. Nel 2014 e 2015 subentrò SuperTennis, nel 2016 tornò la Rai, dal 2017 al 2019, come detto, si presentò Tv8, nel 2020 di Roma se ne occupò Cielo. Poi, dal 2021, Mediaset ha ripreso i diritti tenendoli fino al 2023, quindi, nel 2024 e 2025, è toccato alla Rai.

Diversa, chiaramente, la situazione del torneo femminile: fino al 2008 le storie coincidono con il maschile, poi dal 2009 è subentrata anche la trasmissione di SuperTennis a livello integrale, che pochi anni dopo è diventata totale dopo la fine della prima esperienza Mediaset. Dal 2014 la copertura del canale della FIT e poi FITP è stata totale, fatta eccezione per la finale di doppio del 2024 e di quella del 2025, passate su Rai2 l’una e su Rai1 l’altra in virtù dell’accordo che permetteva alla tv di Stato di irradiare un’ulteriore finale in caso di presenza italiana o, in mancanza, direttamente la finale femminile.

Nel caso di Tv8 in questo 2026, l’accordo riguarda solo le partite del torneo maschile, dunque la trasmissione è riservata a un match al giorno del Masters 1000 ATP. Per quanto riguarda il contemporaneo WTA 1000 la trasmissione resta in mano a SuperTennis, fermo restando il fatto che Sky ha i diritti anche del WTA Tour fino al 2028, così come di quello ATP.

Nel 2025 il tennis ha raggiunto il suo massimo di popolarità recente, almeno a livello televisivo: a Roma Sinner-Paul (semifinale) e Sinner-Alcaraz (finale) hanno raggiunto 5.875.000 e 6.074.000 telespettatori tra Rai1 e Sky, e in particolare l’ultimo atto ebbe il 46,4% di share. Ancora Sinner-Alcaraz, stavolta alle ATP Finals di Torino, ha sfondato quota 7 milioni (7.045.000), cosa mai accaduta in era Auditel per il tennis. Un fatto enorme anche perché quella finale fu trasmessa da Rai2 e non da Rai1. In questo 2026, invece, la situazione è la seguente: Roma a Tv8, Finals a Mediaset, almeno per quel che concerne il chiaro e un match al giorno.