Softball
Softball, Saronno apre il weekend con una vittoria. Battuta la New Bollate in Serie A1
Una vittoria d’autorità per Saronno. La MFK ha infatti battuto per 2-0 la Lacomes New Bollate in occasione della gara-1 valida per il settimo turno della Serie A1 2026 di softball, imponendosi in cinque inning con un sonoro 2-9.
Prestazione in totale controllo quello delle lombarde, capaci di mettere a referto addirittura dodici valide, contro le due delle avversarie. Le padrone di casa hanno sbloccato il risultato fin nella prima ripresa, mettendo a referto tre sigilli grazie ad un fuoricampo da due punti di Saviola e con un doppio di Bartoli.
Nel secondo turno Saronno aumenta il proprio parziale, avanzando di due unità ancora con Bartoli, stavolta con un singolo. Dopo un terzo round terminato con un nulla di fatto, la seconda squadra di Bollate batte un colpo con Kortokraz Kamryn e con un singolo di Biffi, portando il parziale sul 5-2.
Si tratterà tuttavia dell’unico squillo della disputa, perché nello stesso inning la MFK vola sul 6-2 con Pouye, prima di scappare ancora sul +3 con De Luca con un singolo al centro di Bartoli e con una base su ball du Avery che chiude definitivamente i conti. La Serie A1 tornerà domani, sabato 9 maggio.