Softball
Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per Forlì
Prosegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Le Campionesse d’Italia infatti navigano ancora a punteggio pieno e in testa alla classifica dopo aver battuto anche le Metalco Thunders nel turno valido per la quarta giornata di regular season.
Nello specifico le lombarde hanno battuto le avversarie prima per 1-7 e, successivamente, per 3-4, completando uno sweep riuscito anche a Caronno, abile a battere Macerata per 4-6 e 0-7. Sorridono anche le Lacomes News Bollate, team che ha lasciato a zero la Bertazzoni Collecchio, passeggiando per 6-0 e 7-0.
Si sono divise la posta invece Rovigo e Saronno. In gara-1 a passare sono state le friulane per 3-2, mentre in gara-2 la vittoria è andata alla MFK per 1-0. Pari anche per Forlì e Pianoro, con la Italposa che ha vinto nettamente la prima disputa (11-0) e con le Mia Office Blue che hanno arpionato gara-2 per 0-1.
Di seguito la classifica aggiornata. La Serie A1 tornerà la prossima settimana.
CLASSIFICA SERIE A1 2026 SOFTBALL AGGIORNATA AL 18 APRILE
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
BOL
|8
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
CAR
|6
|2
|0
|.750
|2
|2
|
FOR
|6
|2
|0
|.750
|2
|4
|
PIA
|5
|3
|0
|.625
|3
|5
|
NBO
|4
|4
|0
|.500
|4
|6
|
ROV
|3
|5
|0
|.375
|5
|6
|
SAR
|3
|5
|0
|.375
|5
|8
|
COL
|2
|6
|0
|.250
|6
|8
|
MAC
|2
|6
|0
|.250
|6
|10
|
DRA
|1
|7
|0
|.125
|7