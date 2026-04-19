Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per Forlì

Prosegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Le Campionesse d’Italia infatti navigano ancora a punteggio pieno e in testa alla classifica dopo aver battuto anche le Metalco Thunders nel turno valido per la quarta giornata di regular season.

Nello specifico le lombarde hanno battuto le avversarie prima per 1-7 e, successivamente, per 3-4, completando uno sweep riuscito anche a Caronno, abile a battere Macerata per 4-6 e 0-7. Sorridono anche le Lacomes News Bollate, team che ha lasciato a zero la Bertazzoni Collecchio, passeggiando per 6-0 e 7-0.

Si sono divise la posta invece Rovigo e Saronno. In gara-1 a passare sono state le friulane per 3-2, mentre in gara-2 la vittoria è andata alla MFK per 1-0. Pari anche per Forlì e Pianoro, con la Italposa che ha vinto nettamente la prima disputa (11-0) e con le Mia Office Blue che hanno arpionato gara-2 per 0-1.

Di seguito la classifica aggiornata. La Serie A1 tornerà la prossima settimana.

CLASSIFICA SERIE A1 2026 SOFTBALL AGGIORNATA AL 18 APRILE