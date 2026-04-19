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Softball

Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per Forlì

Pubblicato

13 secondi fa

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Per approfondire:
Bollate FIBS
Bollate / FIBS

Prosegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Le Campionesse d’Italia infatti navigano ancora a punteggio pieno e in testa alla classifica dopo aver battuto anche le Metalco Thunders nel turno valido per la quarta giornata di regular season. 

Nello specifico le lombarde hanno battuto le avversarie prima per 1-7 e, successivamente, per 3-4, completando uno sweep riuscito anche a Caronno, abile a battere Macerata per 4-6 e 0-7.  Sorridono anche le Lacomes News Bollate, team che ha lasciato a zero la Bertazzoni Collecchio, passeggiando per 6-0 e 7-0.

Si sono divise la posta invece Rovigo e Saronno. In gara-1 a passare sono state le friulane per 3-2, mentre in gara-2 la vittoria è andata alla MFK per 1-0. Pari anche per Forlì e Pianoro, con la Italposa che ha vinto nettamente la prima disputa (11-0) e con le Mia Office Blue che hanno arpionato gara-2 per 0-1.

Di seguito la classifica aggiornata. La Serie A1 tornerà la prossima settimana.

CLASSIFICA SERIE A1 2026 SOFTBALL AGGIORNATA AL 18 APRILE

# Squadra W L T PCT GB
1

BOL
QUICK MILL BOLLATE

 8 0 0 1.000 0
2

CAR
RHEAVENDORS CARONNO

 6 2 0 .750 2
2

FOR
Italposa FORLI’

 6 2 0 .750 2
4

PIA
MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO

 5 3 0 .625 3
5

NBO
LACOMES NEW BOLLATE

 4 4 0 .500 4
6

ROV
ITAS MUTUA ROVIGO

 3 5 0 .375 5
6

SAR
MKF Saronno

 3 5 0 .375 5
8

COL
BERTAZZONI COLLECCHIO SOFTBALL

 2 6 0 .250 6
8

MAC
ASD MACERATA SOFTBALL

 2 6 0 .250 6
10

DRA
THUNDERS

 1 7 0 .125 7
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