Softball: Caronno, doppia vittoria d’autore sul New Bollate nel venerdì di A1

Doppia vittoria per le Rheavendors Caronno nell’anticipo del venerdì legato alla sesta giornata di Serie A1 per quel che concerne la stagione 2026 del softball. Al Nespoli cade per due volte il New Bollate, in due confronti sostanzialmente senza storia per larga misura.

In gara-1 c’è il 7-1 da parte di Caronno con Chiara Rusconi lanciatrice vincente. Nel terzo inning arriva il fuoricampo da due punti di Lozada, poi, nel quarto, walk a basi piene per Denia Moreno e, infine, errore difensivo anche piuttosto grave da parte di Bollate che lascia tre punti per strada per il 6-0 di Caronno. Nella quinta ripresa scambio di singoli-punto per Lopez e Viola e 7-1 finale.

In gara-2, invece, il punteggio è di 7-0 con annessa manifesta che si attiva al quinto inning con Guevara Limonta a non concedere nulla sul monte. Il primo inning è subito di Brugnoli con il singolo-punto e Denia Moreno che va a segno su lancio pazzo. Poi, nel terzo, altro singolo di Ambrosi che vale il 3-0, quindi, nel quinto, doppio di Sheldon e fuoricampo da due punti di Brugnoli per il 6-0. A chiudere tutto c’è Mariotti con un singolo.

Domani le quattro rimanenti doppie sfide del calendario. In ordine di inizio della prima di esse, dalle 13:00 Dragons-Rovigo, dalle 17:00 Pianoro-Collecchio, Forlì-Quick Mill Bollate e Macerata-Saronno. In tutti i casi gara-2 partirà 40 minuti dopo gara-1.