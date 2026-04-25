Softball, la Quick Mill Bollate continua il percorso a punteggio pieno in Serie A1. Mezzo passo falso per Forl

Passano le settimane, ma il copione non cambia. La Quick Mill Bollate rimane infatti l’unica squadra ancora imbattuta nella Serie A1 2026 di softball. Anche in occasione della quinta giornata di Campionato le detentrici del titolo hanno collezionato una doppia vittoria importante, imponendosi contro l’attrezzata Caronno in due partite vinte di misura.

In occasione di gara-1 le Campionesse d’Italia hanno avuto la meglio per 10-9, sfruttando un terzo inning in cui hanno messo a referto cinque punti ed un penultimo atto caratterizzato da tre timbri. Poi, in gara-2, le lombarde hanno arginato le Rheavendors per 3-2 segnando due sigilli al secondo inning ed uno al sesto.

Mezzo passo falso invece per Forlì, costretta a cedere inizialmente il passo alle Metalco Thunders per 7-14 per poi ripristinare gli equilibri con il risultato 6-1. Sorride inoltre anche la Lacomews New Bollate, abile a rifilare un 8-6 ed un 9-2 a Macerata. Da menzionare poi l’agile vittoria di Saronno, capace di battere Collecchio per 0-6 in entrambe le gare.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 25 APRILE

Regular season – NAZIONALE