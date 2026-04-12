Softball
Softball: la Quick Mill Bollate è ancora imbattuta in Serie A1, si dividono la posta Saronno e Forlì
La Quick Mill Bollate rimane l’unica squadra imbattuta nella Serie A1 2025-2026 di softball. La compagine lombarda ha infatti vinto anche il doppio confronto della terza giornata andato in scena quest’oggi, viaggiando a passo spedito in vetta alla classifica.
Nello specifico le detentrici del titolo tricolore hanno battuto l’attrezzata Pianoro, passando per ben 11-0 in gara-1 e per 9-3 in gara-2, perdendo il controllo delle operazioni complessivamente in un solo inning.
Bene anche Caronno, formazione ha regolato le Thunders per 9-4 e 5-2. Si sono divise la posta invece due club importanti come Forlì e Saronno. In gara-1 ad avere la meglio sono state le romagnole per 6-1, mentre in gara-2 la MFK si è imposta per 0-3.
Risvolto speculare per Collcchio e Macerata, con la Bertazzoni che ha regolato le avversarie per 4-1 nella prima disputa e le marchigiane che si sono prese gara-2 per 2-7. La Serie A1 tornerà domani, domenica 12 aprile. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA SERIE A1 SOFTBALL (AGGIORNATA A SABATO 11 APRILE)
|#
|Squadra
|W
|L
|T
|PCT
|GB
|1
|
BOL
|6
|0
|0
|1.000
|0
|2
|
FOR
|5
|1
|0
|.833
|1
|3
|
CAR
|4
|2
|0
|.667
|2
|3
|
PIA
|4
|2
|0
|.667
|2
|5
|
ROV
|2
|2
|0
|.500
|3
|6
|
COL
|2
|4
|0
|.333
|4
|6
|
MAC
|2
|4
|0
|.333
|4
|6
|
SAR
|2
|4
|0
|.333
|4
|9
|
DRA
|1
|5
|0
|.167
|5
|10
|
NBO
|0
|4
|0
|.000
|5