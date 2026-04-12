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Softball

Softball: la Quick Mill Bollate è ancora imbattuta in Serie A1, si dividono la posta Saronno e Forlì

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4 secondi fa

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Bollate FIBS
Bollate FIBS / Alessandro Galati

La Quick Mill Bollate rimane l’unica squadra imbattuta nella Serie A1 2025-2026 di softball. La compagine lombarda ha infatti vinto anche il doppio confronto della terza giornata andato in scena quest’oggi, viaggiando a passo spedito in vetta alla classifica.

Nello specifico le detentrici del titolo tricolore hanno battuto l’attrezzata Pianoro, passando per ben 11-0 in gara-1 e per 9-3 in gara-2, perdendo il controllo delle operazioni complessivamente in un solo inning. 

Bene anche Caronno, formazione ha regolato le Thunders per 9-4 e 5-2. Si sono divise la posta invece due club importanti come Forlì e Saronno. In gara-1 ad avere la meglio sono state le romagnole per 6-1, mentre in gara-2 la MFK si è imposta per 0-3. 

Risvolto speculare per Collcchio e Macerata, con la Bertazzoni che ha regolato le avversarie per 4-1 nella prima disputa e le marchigiane che si sono prese gara-2 per 2-7. La Serie A1 tornerà domani, domenica 12 aprile. Di seguito la classifica aggiornata. 

CLASSIFICA SERIE A1 SOFTBALL (AGGIORNATA A SABATO 11 APRILE)

# Squadra W L T PCT GB
1

BOL
QUICK MILL BOLLATE

 6 0 0 1.000 0
2

FOR
Italposa FORLI’

 5 1 0 .833 1
3

CAR
RHEAVENDORS CARONNO

 4 2 0 .667 2
3

PIA
MIA OFFICE BLUE GIRLS PIANORO

 4 2 0 .667 2
5

ROV
ITAS MUTUA ROVIGO

 2 2 0 .500 3
6

COL
BERTAZZONI COLLECCHIO SOFTBALL

 2 4 0 .333 4
6

MAC
ASD MACERATA SOFTBALL

 2 4 0 .333 4
6

SAR
MKF Saronno

 2 4 0 .333 4
9

DRA
THUNDERS

 1 5 0 .167 5
10

NBO
LACOMES NEW BOLLATE

 0 4 0 .000 5
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