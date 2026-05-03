Softball
Softball: Bollate a segno nel big match con Forlì, pari nel derby veneto
Giornata particolarmente ricca di risultati interessanti nel sesto turno di Serie A1 per quel che riguarda il softball. Alla fine dei conti, sono tre le doppie vittorie e una sola la doppia sfida conclusa in sostanziale parità in quello che è un sabato tutto da raccontare.
Innanzitutto, il derby veneto tra Rovigo e Castellana vede in gara-1 proprio le Thunders imporsi per 2-6 in un confronto rimasto sul 2-3 fino al settimo inning, fino cioè al fuoricampo da tre punti di Milkowski che di fatto mette fine a qualsiasi dubbio. In gara-2 riscatto rodigino: al singolo di Milkowski nel primo inning rispondono la volata di sacrificio di Monari e il doppio di Borracelli che valgono il 2-1 per l’Itas Mutua.
Il vero big match, però, è Bollate contro Forlì. Gara-1 finisce all’extra inning dopo tantissimo equilibrio. La vince la Quick Mill per 3-2. Dopo un singolo di Zayas Perez e una volata di sacrificio di Simpson, il 2-0 per Bollate resta a lungo fino ai due home run di Moreland nel quinto e nel settimo inning che portano parità e prolungamento. Decide tutto la volata di sacrificio di Longhi per far vincere a Bigatton il duello tra italiane con Comar sul monte. Gara-2 si chiude sul 2-1 ancora per Bollate. Tutto si consuma in un inning, il sesto: passa in vantaggio Forlì con il singolo di Vigna, risposta subitanea delle padrone di casa con Elisa Cecchetti.
Tutto facile per Pianoro contro Collecchio: 1-12 in gara-1 con manifesta alla quarta ripresa e, tra i numerosissimi singoli, i fuoricampo di Bortolotti e Di Pancrazio, e poi 0-7 in gara-2 in cui basta uno spettacolare secondo inning caratterizzato dai fuoricampo di Nanni, Picone e Nolan. Meno semplice il discorso per Saronno, che dopo un roboante 7-1 su Macerata in gara-1, passa per 1-0 in gara-2 con l’unico fuoricampo da parte di Sara de Luca, grandissima protagonista anche nel primo confronto.