Softball, le convocate dell’Italia per la prima fase del Mondiale. 16 azzurre a Praga per sognare le Finals

La FIBS ha ufficializzato le convocazioni diramate dall’head coach della Nazionale italiana di softball Craig Montvidas per la prima fase della prossima edizione del Mondiale. Il CT ha reso noto l’elenco delle 16 azzurre che voleranno a Praga per cominciare a metà giugno il percorso nella World Cup 2026-2027, con l’obiettivo di conquistare uno dei due pass a disposizione per le Finals in programma ad aprile 2027 in Australia.

L’Italia campione d’Europa in carica debutterà nel round robin il 16 giugno contro il Canada per poi affrontare successivamente Cina Taipei e Cechia il 17 giugno, l’Australia il 18 e Cuba il 19 giugno, mentre i playoff inizieranno il 20 giugno. In palio due posti per la fase finale della Coppa del Mondo, che vedrà protagoniste nel complesso otto formazioni (altri quattro slot verranno assegnati nel 2026 in base ai risultati del gruppo B e C, mentre le ultime due squadre verranno ammesse tramite wild card).

L’head coach Montvidas ha convocato McKenzie Barbara, Laura Bigatton, Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Izabella Cimino, Isabella Dayton, Sofia Fabbian, Marta Gasparotto, Giulia Koutsoyanopulos, Giulia Longhi, Erika Piancastelli, Alessandra Rotondo, Melany Sheldon, Christina Toniolo, Julianna Verni e Laura Vigna per disputare la prima fase di qualificazione del Mondiale di softball con la maglia azzurra.

CONVOCATE ITALIA PRIMA FASE MONDIALE SOFTBALL 2026-2027

Mc Kenzie Catherine BARBARA 1B/C L R 20/09/2001 Saronno Softball

Laura BIGATTON P/OF L R 02/05/1997 Bollate Softball 1969

Ilaria CACCIAMANI P/OF R R 18/03/1994 Softball Club Forlì/Esercito

Elisa CECCHETTI UTL R R 21/08/1995 Bollate Softball 1969/Esercito

Izabella Kayleigh CIMINO INF R R 13/06/2005 North Florida Ospreys

Isabella Marie DAYTON OF L L 01/06/2001 Chicago Bandits

Sofia FABBIAN OF R R 28/03/2000 Thunders & Dragons Castellana

Marta GASPAROTTO C R R 26/11/1996 Softball Club Forlì/Esercito

Giulia Metaxia KOUTSOYANOPULOS 1B/OF R L 04/01/2002 Saronno Softball

Giulia LONGHI 3B R R 17/01/1993 Bollate Softball 1969/Esercito

Erika PIANCASTELLI OF/C R R 20/06/1996 Softball Club Forlì

Alessandra ROTONDO 2B R L 04/02/2000 Saronno Softball

Melany SHELDON SS R R 22/04/1997 Caronno Softball

Christina Clara TONIOLO P R R 14/06/2001 Saronno Softball

Julianna Marie VERNI P R R 30/04/2004 Softball Club Forlì

Laura VIGNA OF L L 24/01/1999 Softball Club Forlì