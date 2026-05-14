Medvedev rimonta Landaluce e sfiderà Sinner in semifinale a Roma

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Il russo, che ha già vinto al Foro Italico nel 2023, ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 1-6 6-4 7-5 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Dopo un terribile primo set, Medvedev si è ritrovato e ha vinto una partita complicata, lottando e soffrendo. Per Landaluce comunque un torneo importante, anche perchè sembrava tutto finito per lui dopo l’eliminazione nelle qualificazioni e il ripescaggio da lucky loser.

Landaluce ha chiuso con otto doppi falli, vincendo il 59% dei punti con la prima (72% per Medvedev) ed il 49% con la seconda (38% solo per il russo). Alla fine lo spagnolo ha chiuso anche con più vincenti (34 contro 27), ma ha commesso molti più errori non forzati rispetto all’avversario (39 contro 24).

Inizio di partita da incubo per Medvedev. Il break arriva immediatamente per Landaluce, che sfrutta l’errore di rovescio del russo nel secondo game e scappa via subito. Lo spagnolo allunga ulteriormente nel quarto gioco, quando toglie ancora la battuta, chiudendo con l’ennesima palla corta vincente del set. Medvedev riesce ad evitare di chiudere a zero, tenendo finalmente il servizio nel sesto gioco, ma in quello successivo Landaluce sfrutta il primo set point e fissa il 6-1 in appena ventisei minuti di gioco.

Medvedev è sicuramente entrato in partita e nel quarto gioco ottiene il break. Il russo, però, non riesce a sfruttare il vantaggio e nel game successivo arriva il controbreak immediato di Landaluce. Sul 40-30 del sesto gioco arriva la pioggia e il gioco si deve fermare. Alla ripresa lo spagnolo pareggia i conti, ma nell’ottavo game arriva il nuovo break di Medvedev. Il set, però, non è finito e succede veramente di tutto. Landaluce si guadagna un’occasione di controbreak e la sfrutta subito con un gran risposta sulla seconda debole dell’avversario. Le emozioni e soprattutto i break non sono finiti, perchè Medvedev si procura un set point nel decimo game e sfrutta l’errore di dritto di Landaluce per chiudere sul 6-4.

Il terzo set si apre subito con la palla break concessa da Medvedev, che commette clamorosamente doppio fallo. Si va avanti fino al sesto game, quando il russo si procura due palle break e sulla seconda trova una clamorosa risposta vincente. Landaluce sembra sul punto di crollare nell’ottavo gioco, ma lo spagnolo annulla tre palle break, tenendo un delicatissimo turno di servizio. Nel decimo game Medvedev si procura tre match point, ma Landaluce si salva ancora, compresa una pazzesca riga dopo un dritto steccato. Nel game successivo il russo salva una delicata palla break e sale 6-5. Medvedev va 0-40 nel game successivo e questa volta sfrutta subito il primo match point e chiude sul 7-5.