Roland Garros 2026: Djokovic, 120 e terzo turno. Avanti anche Zverev tra ritiri e drammi

Giornata senza noia, per dirla in termini semplici, al Roland Garros 2026. O almeno questo è ciò che accade in una giornata che, legata al tabellone maschile, offre svariati argomenti di conversazione anche se i big, finora, escono tutti indenni dai loro impegni di secondo turno nella parte bassa, in attesa di rivedere domani all’opera Jannik Sinner.

Iniziamo dai big, e dal numero 2 del seeding, Alexander Zverev: il tedesco, contro il ceco Tomas Machac, firma la sua quarantesima vittoria al Roland Garros, la seconda maggior quota tra i non vincitori di questo Slam (davanti c’è solo David Ferrer con 44). Ora se la giocherà con il francese Quentin Halys, capace di battere nel derby Ugo Humbert, uno che troppo d’accordo con la terra non va.

C’è poi il caso di Novak Djokovic, che diventa definitivamente primatista di match giocati in un singolo Slam con 120 partite al Roland Garros (il primato precedente era di Federer con 119 a Wimbledon). E lo fa vincendo contro il francese Valentin Royer, al quale pure cede un set, il terzo, dopo averlo già fatto con Giovanni Mpetshi Perricard. Diventa, con 21 terzi turni a Parigi, l’uomo che più ne ha raggiunti in un singolo Slam (a pari delle 21 volte agli Australian Open di Roger Federer). Adesso il livello si alza, dal momento che ci sarà la sfida generazionale con il brasiliano Joao Fonseca. Che, quantomeno, gli ha evitato il remake di Roma con il croato Dino Prizmic, vista la rimonta da due set di svantaggio, come in questo secolo, a Parigi, in fatto di teenager era successo solo a Roger Federer (contro Sargsian, 2001) e a Thanasi Kokkinakis (contro Tomic, 2015).

Il match forse più drammatico di giornata è quello tra Jakub Mensik (che avrà l’australiano Alex de Minaur al terzo turno) e Mariano Navone, chiuso al match tie-break del quinto set e ampiamente condizionato dal caldo. Così tanto che il ceco, a fine partita, semplicemente crolla al suolo e ci rimane per diversi minuti, con l’argentino che lo va a salutare e poi se ne va e nessuno che si prende la briga di offrire una qualche forma di aiuto fino a quando il giudice di sedia, nell’imbarazzo generale, decide di agire in qualche modo. Si può dire che di meglio si può senz’altro fare.

E a proposito di condizioni difficili, da registrare il ritiro di Thanasi Kokkinakis, con l’australiano che, dopo aver vinto il secondo set, accusa troppo dolore al muscolo pettorale del quale si è tanto parlato in questi giorni. Va così avanti lo spagnolo Pablo Carreno Busta in uno spot dalle tante questioni iberiche, un po’ perché Rafael Jodar (con più difficoltà del previsto) si prende il terzo turno, un po’ per via di Alejandro Davidovich Fokina. Questi, dopo i primi due set, crolla contro l’argentino Thiago Agustin Tirante. E, forse, non c’è da stupirsi troppo: ieri si è separto dal suo coach Mariano Puerta, e in conferenza stampa ha raccontato la sua parte della storia, una storia di fuga del chiacchieratissimo argentino e di blocchi su qualunque social possibile.

Finisce il percorso dei due italiani della parte bassa: Lorenzo Sonego deve cedere all’americano Tommy Paul. C’è una coincidenza incredibile: Paul giocherà con Casper Ruud, e il norvegese ha rifilato anche lui un 6-3 6-2 6-4 al serbo Hamad Medjedovic. E si chiude anche il primo Slam in main draw di Federico Cinà, che però si aspetterà con assoluta fiducia anche nei prossimi mesi al fine di scoprire un futuro ancora tutto da scrivere.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2026 OGGI

de Minaur (AUS) [8]-Blockx (BEL) Walkover

Mensik (CZE) [29]-Navone (ARG) 6-3 2-6 6-4 1-6 7-6(11)

Borges (POR)-Kecmanovic (SRB) 3-6 6-2 6-1 6-2

Rublev [11]-Ugo Carabelli (ARG) 6-1 1-6 6-3 7-6(5)

Ruud (NOR) [15]-Medjedovic (SRB) 6-3 6-2 6-4

Paul (USA) [24]-Sonego (ITA) 6-3 6-2 6-4

Fonseca (BRA) [28]-Prizmic (CRO) 3-6 4-6 6-3 6-1 6-2

Djokovic (SRB) [3]-Royer (FRA) 6-3 6-2 6-7(7) 6-3

Michelsen (USA)-Basavareddy (USA) [WC] 7-6(5) 6-3 3-6 6-3

Jodar (ESP) [27] 6-1 6-7(5) 6-4 7-5

Tirante (ARG)-Davidovich Fokina (ESP) [21] 4-6 7-6(4) 6-1 6-3

Carreno Busta (ESP)-Kokkinakis (AUS) [PR] 7-5 4-6 1-0 rit.

Khachanov [13]-Trungelliti (ARG) 7-6(5) 5-7 6-1 7-6(4)

de Jong (NED) [LL]-Cinà (ITA) [Q] 6-3 6-1 6-3

Halys (FRA)-Humbert (FRA) [32] 6-4 7-6(4) 7-6(8)

Zverev (GER) [2]-Machac (CZE) 6-4 6-2 6-2