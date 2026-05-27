Brutto infortunio per Hailey Baptiste al Roland Garros 2026: l’americana costretta al ritiro

Il Roland Garros perde una delle protagoniste della sua prima settimana. La corsa di Hailey Baptiste si è infatti interrotta nel modo più amaro, a causa di un serio infortunio al ginocchio sinistro che ha costretto la statunitense al ritiro durante il secondo turno dello Slam parigino. Un epilogo improvviso e doloroso, arrivato proprio nel momento di massima crescita dell’americana, reduce da settimane estremamente positive sulla terra battuta.

L’episodio si è verificato nel corso della sfida contro la qualificata cinese Wang Xiyu. Sul punteggio di 5-4 in favore dell’asiatica, impegnata a servire per rimanere nel primo set, Baptiste ha accusato il problema fisico durante l’esecuzione di un dritto a sventaglio. Nel momento dell’appoggio sul piede posteriore, il ginocchio sinistro ha ceduto bruscamente, provocando la caduta immediata della giocatrice sul terreno di gioco.

Le immagini hanno mostrato tutta la gravità della situazione: la statunitense è rimasta a terra tra le smorfie di dolore e, nonostante un tentativo iniziale di rialzarsi, è stata successivamente soccorsa dai sanitari e trasportata fuori dal campo in barella, con l’arto immobilizzato.

Le prime valutazioni mediche parlano di una probabile lussazione della rotula. Secondo quanto emerso nelle ore immediatamente successive all’accaduto, la rotula sarebbe stata riposizionata correttamente già in ospedale, ma saranno gli esami specialistici a chiarire l’entità reale del trauma e soprattutto i tempi di recupero. L’apprensione resta elevata, considerando la dinamica dell’infortunio e la violenza del movimento innaturale del ginocchio.

Per Baptiste si tratta di uno stop particolarmente pesante anche dal punto di vista sportivo e psicologico. La giocatrice americana era arrivata a Parigi nel miglior periodo della propria carriera, forte di risultati che le avevano consentito di raggiungere il best ranking mondiale e di presentarsi al torneo come testa di serie numero 26. La stagione sulla terra rossa aveva evidenziato una crescita evidente sotto il profilo tecnico e mentale, confermando la sua capacità di competere stabilmente ad alto livello.

Il ritiro di Baptiste spalanca ora le porte del terzo turno a Wang Xiyu, che prosegue così il proprio cammino nel tabellone femminile. La cinese affronterà l’ucraina Yuliia Starodubtseva, protagonista a sua volta di una clamorosa sorpresa sul Court Suzanne-Lenglen. Starodubtseva ha infatti eliminato la numero 2 del seeding, Elena Rybakina, imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-6 al termine di una battaglia intensa e ricca di colpi di scena.