Simon Ehammer funambolico: misura divina nel salto in lungo, mondiale stagionale! Superati Furlani e Tentoglou, nel decathlon!

Simon Ehammer si è reso protagonista di uno show di rara bellezza sulla pedana di Goetzis (Austria), in occasione di uno dei decathlon più importanti dell’intera stagione delle prove multiple vista la caratura tecnica dei partecipanti. Il fuoriclasse svizzero ha animato la prova di salto in lungo con un funambolico volo da 8.51 metri: mai nessun uomo si era spinto così lontano sulla sabbia in un contesto che prevede le dieci fatiche, il Campione del Mondo di eptathlon ha ritoccato di sei centimetri il suo primato siglato nel 2022.

Il 26enne, che un paio di mesi fa aveva siglato il record del mondo di eptathlon a Torun, ha timbrato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo: già quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, il fenomenale elvetico ha ritoccato di cinque centimetri il balzo da 8.46 che aveva permesso al portoghese Gerson Baldé di conquistare il titolo iridato in sala a fine marzo davanti al nostro Mattia Furlani e di due centimetri la fiammata accesa ieri sera dal greco Miltiadis Tentoglou in quel di Limassol (Cipro).

Già medaglia di bronzo agli Europei di Roma 2024 nel salto in lungo, Simon Ehammer ha già dichiarato che si concentrerà sul decathlon in occasione della rassegna continentale prevista a Birmingham dal 10 al 16 agosto. L’elvetico ha agganciato lo statunitense Roland McGhee e il britannico Greg Rutherford al 28mo posto delle liste mondiali all-time. Mattia Furlani osserva da casa dopo l’infortunio di sabato scorso a Xiamen: sembra non essere nulla di così grave per il Campione del Mondo, che attendiamo prossimamente in pedana.

La classifica mondiale stagionale: Ehammer 8.51, Tentoglou 8.49, Baldé 8.36, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov 8.45, Furlani 8.43 e poi un buco prima di trovare 8.33 del cinese Chenlong Yuan con 1,3 m/s di vento contrario.