Simon Ehammer titanico: record del mondo di eptathlon! Piegato il punteggio monstre di Eaton

Simon Ehammer ha firmato il record del mondo di eptathlon, imponendosi ai Mondiali Indoor con 6.670 punti e ritoccando di 25 unità quanto fatto dallo statunitense Ashton Eaton nella rassegna iridata in sala dell’ormai lontano 2012. Il formidabile svizzero ha migliorato un primato che reggeva da quattordici anni, siglato dal due volte Campione Olimpico e del mondo di decathlon, e ha fatto cadere il primo record del mondo in questa edizione dell’evento sotto al tetto più importante della stagione.

Il 26enne nativo di Stein, quarto nel salto in lungo agli ultimi Mondiali outdoor e già iridato in sala nelle prove multiple un paio di anni fa, si è reso protagonista di due giorni davvero memorabili, confezionando prestazioni sbalorditive in tutte le discipline. Dopo un avvio da 6.69 sui 60 ostacoli (995 punti) e un eccezionale balzo da 8.15 metri nel salto in lungo (1.099), l’elvetico aveva proseguito con 14.87 metri nel getto del peso (782) e 2.02 nel salto in alto (822).

Oggi le fatiche sono proseguite con un solidissimo 7.52 sui 60 ostacoli (1.106 punti), un ottimo volo da 5.30 metri nel salto con l’asta (1.004 punti) e poi una chiusura in 2:41.04 sui 1000 metri (862 punti) per tagliare il traguardo a braccia alzate, consapevole di aver timbrato il nuovo record del mondo. Medaglia d’argento al collo dello statunitense Heath Baldwin (6.337 punti), bronzo per l’altro americano Kyle Garland (6.245), che ha contenuto il tentativo di rimonta del ceco Vilem Strasky (6.188).

Simon Ehammer riuscirà a brillare anche all’aperto, quando ci si cimenterà con il decathlon? Per il momento nel suo palmares figura l’argento agli Europei 2022, poi negli altri grandi appuntamenti internazionali aveva sempre optato per il salto in lungo (nono ai Mondiali 2023, bronzo agli Europei 2024, quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024, quarto ai Mondiali 2025).