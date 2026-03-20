Dario Dester vicino alla top5 dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor. Svetta Ehammer

Vanno in archivio le prime tre prove dell’eptathlon nella sessione mattutina della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). L’unico rappresentante italiano in gara, Dario Dester, ha effettuato due buone prestazioni lasciando però sul piatto tanti punti preziosi nel salto in lungo e perdendo con ogni probabilità il treno per giocarsi un buon piazzamento finale.

Il 25enne cremonese aveva cominciato alla grande il suo percorso nella rassegna iridata al coperto, correndo i 60 metri in 6.93 (a soli due centesimi dal personale siglato tre settimane fa agli Assoluti di Ancona in occasione del suo nuovo record italiano di 6121 punti) e piazzandosi al terzo posto assoluto nella graduatoria della singola specialità dominata da un sontuoso Simon Ehammer con 6.69.

Dester è poi incappato purtroppo in un passaggio a vuoto nella gara di salto in lungo (che ha visto un eccellente 8.15 dello svizzero Ehammer), non andando oltre un modesto 7.05 ottenuto al primo tentativo e fermandosi precauzionalmente dopo il secondo ingresso in pedana per via di un problema all’adduttore che sembrava poterlo costringere al ritiro.

Il multiplista azzurro ha scelto di stringere i denti e andare avanti, trovando la forza per ritoccare di un centimetro il personale nel getto del peso con un ottimo 14.87 che gli è valso l’ottava piazza parziale nella specialità e l’undicesimo posto assoluto nella graduatoria generale provvisoria dell’eptathlon a quota 2515 punti, tutto sommato vicino alla top5. Là davanti guida Ehammer con 2876 punti precedendo gli statunitensi Kyle Garland (2726) e Heath Baldwin (2632).