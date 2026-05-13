Si chiude il sogno europeo dell’AN Brescia. L’Olympiacos beffa i lombardi ai rigori

Un’autentica girandola di emozioni si chiude con la beffa finale che sancisce la fine dei sogni continentali. Nell’incontro della quinta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia perde 17-16 con l’Olympiacos dopo i tiri di rigore. Gli ellenici conquistano così la certezza matematica dell’accesso alla Final Four.

I padroni di casa, dopo aver subito lo svantaggio iniziale, si sbloccano con la conclusione dal perimetro di Dolce per l’1-1 e riescono a mettere la testa avanti grazie al devastante break di 3-0 confezionato dalla doppietta di Balzarini e dal bolide dalla distanza di Guerrato.

Gli ospiti impattano con l’uno-due Genidounias-Pouros prima che lo scambio Balzarini-Zalanki fissi il 6-6 che manda le due contendenti all’intervallo lungo. L’equilibrio continua fino alle battute conclusive della terza frazione quando gli ospiti, con Nikolaidis e Dimou, si portano sul 10-8.

La stilettata mancina dell’ungherese ad inizio quarta frazione regala ai suoi il massimo vantaggio sull’11-8. Nel momento di maggiore difficoltà Bovo chiama timeout, aiuta i suoi a riordinare le idee e la squadra si rimette in carreggiata. I leoni tornano sotto con Popadic e agguantano il definitivo 11-11 a ventidue secondi dal termine con lo schema finalizzato in maniera esemplare da Del Basso grazie alla girata vincente sul palo. Ai rigori risultano decisivi i due errori commessi dal mancino croato Ante Viskovic che spedisce la seconda conclusione sopra la traversa e condanna i suoi alla sconfitta.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Mercoledì 13 maggio

Girone A

AN Brescia-Olympiacos SFP 16-17 dtr

VK Novi Beograd -Zodiac CNAB 14-16

Classifica: Zodiac CNAB 15, Olympiacos SFP 8, AN Brescia 4, VK Novi Beograd Tehnomanija 3.